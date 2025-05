No saben ni on estan

Segons el pla urbanístic de Castelló, al que el Partit Popular de Carrasco va votar en contra, entre el centre de salut de Ferran el Catòlic i el Palau de la Festa va un parc ben gran, del que el govern ha encetat un procés participatiu perquè entre totes decidim com ha de ser.

Aquest parc ve de lluny, la dreta li volia anomenar Parque de los Niños, a l’aprovar el Pla General, l’Acord de Fadrell, el van batejar com a Parc d’Almalafa, perquè el parc està físicament al costat de la partida agrària d’Almalafa.

Li venen grans

Ara que governa Carrasco, ella no pot suportar res que vinga de l’esquerra, encara que siga posar-li el nom al parc de la partida agrícola on està ubicat. A ella, les tradicions i la nostra identitat li venen grans, li molesten i se li ha ocorregut que millor batejar-lo com a Censal Parc, una expressió que ni és anglés, ni valencià, i que no té res a veure amb el parc, però com a ella li recorda a Nova York i a la sèrie de Friends li l’ha fet gràcia, tira que te va.

El tema, és que dir que li canvie el nom perquè Almalafa el va posar l’esquerra per una qüestió de respecte a les partides agrícoles està lleig. Per això, tal com explica la periodista Paloma Aguilar al Mediterráneo, el cinc i sis de desembre l’alcaldessa va prometre que seria la gent la que triaria el nom del parc, però ja sabem que la paraula de Carrasco, té el mateix valor que una moneda de tres euros, i passat el temps, a ella ja li és igual, encara que el seu capritx demostre la seua ignorància respecte a la nostra tradició llauradora.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló