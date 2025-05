Pepe Beltrán, gran amigo y un hombre de profundos valores y gran corazón

La muerte de mi querido Pepe Beltrán me ha convulsionado, dejándome en el pecho un vacío perpetuo de angustia. Una consternación honda, intensa, amarga, una sensación de orfandad y abandono por la ausencia de uno de mis mejores amigos, con más de 40 años de vínculo, con quien compartí afanes y galeras de periodismo, en Castellón Diario, en Levante de Castelló, en el que se ocupó de la dirección y, por último en Mediterráneo, en el que detentaba el cargo de redactor jefe. Esta relación profesional cuajó una amistad fecunda, de más de 40 años, en la que no hubo entre nosotros más que cordialidad, cariñoso afecto, simpatía desbordante y una identificación mutua que nunca conoció, siquiera, fisuras o altercados de ningún tipo.

Me está costando mucho escribir estás líneas de adiós, por más que el olvido nunca logrará cubrir, con su manto de ausencia, su recuerdo imperecedero. Siempre le recordaré derrochando talento, profesionalidad, interés por la labor, chispa creativa y, sobre todo, amor y conocimiento en la profesión.

Pepe es para mí una persona inolvidable. Y lo es, porque siempre que nos veíamos nacía entre ambos, una sonrisa cómplice de afinidad. Con tales mimbres no se podía si no tejer un cesto firme y recio, que estaba colmado de recuerdos y, sobre todo, de necesidad uno del otro.

En Levante de Castelló, que elevó a la condición de periódico puntero en nuestra ciudad, impuso su jefatura por su talento, por su sagacidad y, sobre todo, por su hombría de bien y estimación, que se supo ganar de todos los que tuvimos la fortuna de trabajar a sus órdenes, que no fueron tales, si no consideraciones tan precisas como oportunas y específicas sobre la labor. Si a ello sumamos la afabilidad de su talante, será fácil comprender que fue un privilegio y nunca una obligación, el estar a su lado. Nunca escuché a los compañeros, alguna frase discordante, o critica a su labor. Y eso es muy difícil conseguirlo, sobre todo ejerciendo una autoridad. Estimado, respetado y muy querido por sus compañeros de profesión y los directores de otros medios de comunicación, televisivos, radiofónicos o escritos, era, sin duda, lo que hoy llamamos, coloquialmente, un «figura».

Salir a tomar unas copas con él, a comer, o simplemente a andar juntos, por un camino común, era un menester encantador. Sus ocurrencias, tan vivas como inteligentes, su sagacidad, su humor directo sincero y nunca prefabricado, eran algunos de sus muchos valores, que te hacían apreciarlo como un ser oportuno y necesario en la vida. Tuve la ocasión en una revista hablada que yo dirigía allá por los ochenta, del pasado siglo, de conferirle el cargo de presentador. Tenía planta escénica, una gran seguridad en el decir, elegancia en el gesto, simpatía en su perpetua sonrisa, y un fraseo preciso y elocuente que lograba que sus palabras calaran hondo en la audiencia. No tuvo nada que envidiarle al innegable maestro de las lides radiofónicas José María Arquimbau, que también, como quien esto firma, llora su ausencia. Sus intervenciones como presentador de la proclamación de la reina de las fiestas de su Almassora natal, eran de pergamino.

Pepe fue un hombre de profundos valores y gran corazón, al que siempre recordaremos por su sonrisa contagiosa y una generosidad que no conocía límites. Durante su larga carrera como informador, dejó una huella imborrable en colegas y lectores. Sincero, directo, verdadero. Compañeros y amigos lo recordaremos siempre por su buen humor y su dedicación.

Fuera del trabajo, Pepe era un ávido lector, que pasaba horas en su butaca, siempre con un libro en las manos, aumentando una formación que siempre fue muy sólida. No le conocí enemigos y eso que nunca faltó a la verdad en su labor periodística. En este menester, no era nada fácil conseguirlo. Él lo logró. Por otra parte, su pasión albinegra por el equipo de fútbol de la capital de la Plana, no le hizo si no ganar amigos. Me gustaría significar, entre ellos, al ilustre doctor Pablo Soria, con quien tuvo una fecunda familiaridad. Pero es que este ejemplo, podría multiplicarse con otras muchísimas citas, que ocuparían mucho más del espacio que ya he dejado escrito en este obituario, que en más de un momento, me ha obligado a detenerme, para enjuagar unas lágrimas de pesar, sinceras y dolorosas, por el compañero y el inolvidable gran amigo, al que no dejaré, nunca, de echar de menos.

Hasta siempre Pepe, se ve que hacías falta en el cielo, para poner orden en las tertulias futboleras, con los Matías Prats, Pepe Domingo Castaño Constantino Romero, José Ángel de la Casa, Chema Abad y tantos otros ilustres de las crónicas balompédicas, como diría el ínclito Chencho. En fin, hay que poner punto y final, pero en este caso, pondremos punto y seguido, porque sigues con nosotros y seguirás, por siempre.

Ave albinegra de gigante vuelo

ya sus despojos, el sepulcro encierra

fue por su ser, encanto de la tierra

y por su corazón, digno del cielo.