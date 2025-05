Aquesta setmana hem avançat en la construcció de la Vila-real del segle XXI amb l’aprovació del segon pressupost del Pacte de la Llum del Tol. Un pressupost històric, el més alt aprovat mai a la nostra ciutat, que ascendeix a 66 milions d’euros i que és més que una xifra: és el pressupost del renaixement, un full de ruta per continuar avançant cap a una Vila-real més justa i moderna. Amb ell, fem possible una visió de futur compartida i construïm les bases d’una ciutat que no sols respon a les necessitats actuals, sinó que s’anticipa als reptes de les pròximes dècades.

Amb aquest pressupost, prudent i responsable, aspirem a atendre les necessitats reals de la societat i a consolidar el model de ciutat que volem: oberta al món, compromesa amb la solidaritat, inclusiva en la diversitat, sostenible en el seu desenvolupament, innovadora i generadora d’oportunitats.

El pressupost ha estat possible, gràcies al pla de reequilibri i sanejament financer que vam posar en marxa després de la covid i de reduir-se els efectes de la guerra de Rússia contra Ucraïna que a Vila-real ens va colpejar especialment perquè Vila-real is different. I ho és perquè nosaltres sumem a totes les crisis que ens toquen a tots, la pròpia, la més dura, la de la ruïna dels governs del PP heredada en 2011. El dia a dia de l’Ajuntament de Vila-real, i continuarà sent calcule fins a 2030, és el de salvar Vila-real de la ruïna del PP sense deixar d’avançar. Els assegure que l’esforç, el treball i la dedicació de tot l’Ajuntament, govern i funcionaris és 24.7.

Amb un increment significatiu respecte a exercicis anteriors (un 13,3% més que al 2024), el pressupost marca un punt d’inflexió per a la Vila-real present i futura i treballa per mantenir l’aliança amb la societat, reforçar serveis públics, impulsar la reactivació urbana i enfortir el suport als barris, posant un especial èmfasi en la conservació del patrimoni local. L’Alqueria del Carmen, el Museu Llorens-Poy o el Gran Casino-Tagoba no són només edificis: són símbols de la nostra identitat, del nostre cor de poble.

La ciutat mereix més que promeses buides o projectes improvisats; mereix un pla realista, equilibrat i amb visió. I tornem a demostrar que som els únics amb una proposta sòlida, seriosa i compromesa. Malauradament, l’actitud de l’oposició torna a evidenciar la seua manca d’implicació real amb el futur de Vila-real i la incapacitat per formular propostes útils, sòlides i constructives que aporten valor al debat polític i ajuden a millorar la vida del veïnat. En lloc de sumar, trien bloquejar. En lloc d’aportar, prefereixen confrontar. Perquè, al cap i a la fi, qui vol treballar, ho fa. Però qui no té projecte ni idees, recorre al no com a única estratègia.

Partit Perillós

El PP, el Partit Perillós per a Vila-real, continua sense tindre un projecte per a la ciutat, perquè el seu únic projecte és tornar a l’Ajuntament per protegir els seus interessos. Voten no al pressupost, no a ajudes a entitats socials i col·lectius. Voten no inclús a la regularització i millora dels complements específics de la nostra policia local. Voten no al progrés de Vila-real. Per a ells, el PP és primer. Per a nosaltres, primer és Vila-real i la seua gent.

Vila-real mai ha guanyat amb el PP. Encara a l’oposició, el partit del senyor Casabó i el senyor Folgado manté activa la regidoria simbòlica dels interessos particulars i la ruïna heredada. El govern del Pacte de la Llum del Tol seguim assumint les conseqüències d’un model de gestió temerari, de «l’urbanisme a cost zero» i dels empastres que ens va llegar una herència enverinada per a la ciutat. Un deute financer del 77% que, amb molt d’esforç i responsabilitat malgrat les traves de qui només sap dir no, hem aconseguit reduir-lo fins a un històric 43%.

Procés de recuperació

Estem en un moment de sanejament i renaixement. Un procés de recuperació que queda reflectit en dades positives, com ser una de les poques ciutats de més de 50.000 habitants amb un dels índexs d’atur més baixos. Perquè, a pesar d’aquesta herència pesada i la manca de col·laboració d’una oposició més centrada en el descrèdit que en la proposta, no ens hem deixat véncer pel desànim ni les dificultats. Al contrari: cada obstacle ens ha servit per a reafirmar el nostre compromís amb la gestió responsable, el servei públic i el progrés de la ciutat.em demostrat que, fins i tot en contextos adversos, és possible avançar amb serietat i voluntat.

Continuarem treballant amb la mateixa convicció i determinació perquè creiem en Vila-real, en la seua gent i en tot el que som capaços de construir quan treballem junts. Aquest pressupost no només és una xifra: és la prova que Vila-real renaix, avança i mira al futur amb esperança, orgull i responsabilitat compartida. Juntes i junts, continuem construint la Vila-real que volem i mereixem.

Alcalde de Vila-real