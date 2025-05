Claves de una encuesta: ¿puede sobrevivir el pianista cuando hasta en casa le disparan?

Carlos Mazón y el resto de la cúpula del PP en la junta provincial de los populares en Nàquera / Miguel Ángel Montesinos

El pasado 9 d’Octubre, apenas veinte días antes de la Gran Riada, la encuesta que publicaron los periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, realizada por los mismos profesionales que desde hace años vienen encargándose de los sondeos que ponemos a disposición de nuestros lectores, reflejaba un estado de opinión muy favorable al PP, que con un pronóstico de 46 escaños (seis más de los 40 que obtuvo en las elecciones de 2023), acariciaba la mayoría absoluta impulsado por un Carlos Mazón cuya valoración superaba ampliamente el aprobado y era especialmente positiva entre los votantes más jóvenes. El nombramiento de la ministra Diana Morantal frente del PSPV parecía darle algo de oxígeno a los socialistas, pero sin ninguna posibilidad de competir por la Generalitat.

La DANA que el 29 de octubre arrasó 78 municipios de València, dejando un rastro de 228 muertes, fue un episodio de una virulencia inédita en los registros. El vuelco en el tablero político que ha provocado también lo es. La intención de voto al PP se ha desplomado, arrastrada por la profunda decepción que los ciudadanos han sufrido con Carlos Mazón, que ha pasado a ser el político peor valorado de la Comunitat y el más detestado: 8 de cada 10 ciudadanos consultados ahora quieren que se vaya y sólo alcanza una puntuación de 1,6, cuatro puntos menos que hace siete meses. La encuesta de Lápiz Consulting para Prensa Ibérica es histórica: nunca ningún presidente de la Generalitat había registrado unas cifras tan negativas como estas, un rechazo tan enorme. Pero es que las circunstancias también lo son: jamás habíamos vivido una situación tan extrema ni los ciudadanos (como repite en cada una de sus intervenciones el empresario Juan Roig, aunque se cuide de señalar a nadie con nombres y apellidos) se habían visto tan desamparados.

Sin embargo, más allá de la contundencia de los titulares, la encuesta refleja una escenario político muy complejo, de incierta salida. Puedo asegurarles, con conocimiento de causa, que en la cúpula del PP los resultados del sondeo no han sorprendido: con diferencias en los porcentajes, en Génova, la sede madrileña del partido, tienen el problema diagnosticado de la misma forma. El equipo de Feijóo ya ha llegado al convencimiento de que la situación de Mazón no es reversible, por mucho que Mazón crea que el prodigio todavía es posible. Que el relato Mazón vs Sánchez se ha perdido y no se le va a dar la vuelta. Otra cosa es el argumentario Generalitat vs Gobierno central. O el de PP vs PSOE. Y ahí sí que la dirección nacional de los populares cree que la batalla no está ni mucho menos decidida… si son capaces de cambiar de jinete en plena carrera sin descalabrarse.

La encuesta de Prensa Ibérica proporciona muchas claves para analizar lo que ocurre, pero cinco son fundamentales:

1. Mazón es un peso muerto para el PP. Da igual si son 8 de cada 10, 7 ó 6. No se pueden afrontar unas elecciones con un candidato que cosecha más rechazo que fervor. Un ejemplo de ello es Castellón, una provincia donde el PP gobierna las principales instituciones y donde, sin embargo, la tendencia podría invertirse a favor del PSOE. Es el efecto arrastre.

Mazón perdió la narrativa en cuatro hitos: el 29O, el día en el que no estuvo y en el que aún faltan horas de ausencia por explicar; el 15 de noviembre, el día que compareció en las Corts y ni pidió expresamente perdón ni dio muestra alguna de propósito de enmienda; el 24 de febrero, cuando se presentó en un acto en Madrid, al que su propio partido hizo el vacío, como un “daño colateral”; y el 29 de ese mismo mes, cuando confesó que había llegado el último a la reunión del centro de Emergencias. Ahí ya dejó diáfanamente claro el president que sólo estaba en la pelea por no ser imputado, pero no en la batalla política. Feijóo es consciente de que la situación es insostenible. Y busca una solución a partir de septiembre. El problema es que quiere que parezca un accidente y no una ejecución. Pero a estas alturas eso ya es muy difícil. Lo que debería preocuparles en primera instancia no son las apariencias, sino el control de daños.

2. La prueba de ello la proporciona, precisamente, la encuesta de Prensa Ibérica. La valoración de Feijóo es peor que la de Sánchez. Y eso es llamativo por la sencilla razón de que Sánchez tiene el poder ejecutivo y Feijóo no. ¿Por qué se le penaliza entonces? Sólo hay una conclusión: los electores castigan la inacción de Feijóo en la única decisión que estaba en su mano tomar, la de dejar caer a Mazón. ¿Cómo se contagia eso a escala nacional, que es donde Feijóo se la juega frente a Sánchez? Obviamente, ese no es el ámbito territorial de esta encuesta de Prensa Ibérica. Pero hay dos cosas claras: los electores buscan liderazgo, no titubeos. Y la Comunitat Valenciana elige casi un 10% de los diputados del Congreso, sólo después de Andalucía, Madrid y Cataluña. El predominio del PP en las dos primeras es previsible. El del PSOE en la tercera, también. Luego cómo se despeje la incógnita de la Comunitat Valenciana será esta vez, más que nunca, decisivo.

3. Y aquí lo que ocurre (y lo que preocupa en Génova) es que el desplome del PP (siete escaños menos de los que ahora tienen) lo capitaliza sobre todo el PSOE. La ganancia es magra para los partidos que flanquean a populares y socialistas: Vox y Compromís crecen, pero no rentabilizan como ellos creían la crisis. El partido de la abstención vuelve a ser el rey. Pero en este caso, el votante de izquierdas está hípermovilizado, mientras el de derechas está enfadado con su principal partido.

4. Eso no quiere decir que el votante de derechas, conforme se acerquen las elecciones, no pueda reconciliarse con sus siglas de referencia. Hay que tener en cuenta una cosa: en la provincia donde se sufrió directamente la inundación, Valencia, los electores son más severos en el juicio, reparten más las responsabilidades de lo que ocurrió en la DANA entre el Gobierno y la Generalitat. Y Valencia es la primera circunscripción electoral.

5. Por eso, la buena noticia para la izquierda de esta encuesta es que, si hoy se votara, todo indica que el bloque de la derecha pasaría a la oposición. Pero la buena para la derecha es que, en realidad, pese a todo lo llovido, y perdonen el juego de palabras, la situación es de empate técnico. El PSOE recuperaría la primera posición en el ranking político, superando al PP. Pero eso es por la pista de despegue que le supone Alicante. ¿Alicante? ¿Cómo es posible, si Mazón es alicantino? Por varias razones.

La primera es que no nos deberíamos dejar arrastrar por el provincianismo con el que con frecuencia sacan conclusiones en Valencia, donde los prejuicios sesgan a menudo los análisis para pasmo del resto de la Comunitat. Los electores que apoyaron a Mazón en Alicante en 2023 no lo hicieron movidos por un afán infantil de poner un alicantino en la presidencia, sino porque pensaron que el PP defendería mejor sus intereses, de la misma manera que los que le votaron en Valencia es de suponer que no lo hicieron tapándose la nariz sino porque igualmente creyeron que un gobierno de la derecha les interesaba más que otro de la izquierda. Ni los valencianos ni los alicantinos que votan son menores de edad. La Generalitat ha tenido siete presidentes, y en términos porcentuales los más votados en Alicante han sido dos valencianos: Joan Lerma y Francisco Camps. Si Alicante tuviera ese sentido de “identidad” que desde Valencia se le achaca, esta autonomía sería sencillamente ingobernable. Segundo: esa falta de identidad hace que Alicante se mueva más en términos “nacionales” que “autonomistas”. Así que, cuando hay una crisis, los indecisos hacen bascular el resultado en mayor medida entre uno de los dos grandes partidos estatales. El PSOE concentra ahora el voto de izquierdas, sencillamente porque Compromís es muy poco relevante en Alicante y Podemos ni siquiera existe. El PP, sin embargo, no centrifuga tantos votos a Vox: Alicante tiene fama de conservadora, pero es una provincia liberal en el más amplio sentido de la palabra y hay postulados de Vox con los que incluso los votantes más de derechas no se sienten cómodos en esa circunscripción.

Liberal, pues, y pragmática, que es el tercer punto a tener en cuenta: el gobierno de Mazón ha defraudado en la tierra que lo catapultó. Alicante ha sido una provincia doblemente infrafinanciada: en los presupuestos del Estado y en los de la Generalitat. El Botànic corrigió eso en las últimas cuentas de su primera legislatura, en las que por primera vez en cuatro décadas Alicante recibió el trato per cápita que le correspondía. Mazón ha vuelto a recortarlo: casi 35 millones menos de los que tocan este año. La patronal, poco sospechosa de izquierdismo, lo ha denunciado; los organismos de estudios económicos, igualmente cercanos al PP, como INECA, lo han criticado. Todo ello, en comparecencias públicas. Lo nunca visto, tratándose de un gobierno de derechas.

Suma y sigue, Mazón también se ha enfrentado, antes de la DANA, a la comunidad académica, muy influyente en Alicante. Sus acólitos en la provincia han dado muestras de una prepotencia insultante. Y, por último, zonas de influencia muy relevantes para el PP, como la Vega Baja, se han sentido traicionadas por “su” gobierno. La ensalada sería digerible con un Mazón en apogeo. Con uno en declive, es el pianista al que todo el mundo dispara.

Así que, sí: todo tiene su explicación. Sólo hay que estar atentos. Si el PP cree que aún puede escampar, es que sigue equivocándose en la dimensión de su naufragio: hoy por hoy, no hay playa en la que, con Mazón de piloto, no embarranque. Si el PSOE piensa que le van a llover los votos, es que tampoco ha medido bien el desafío: en Valencia no está libre de culpa y Alicante puede acabar siendo un espejismo. La encuesta de Prensa Ibérica, si la saben leer, no desvela nada que no supiéramos. Pero, con datos en la mano, pone a cada uno en su sitio. Y les emplaza a saber de qué va el juego.