El verbo cansado y necesario

«Hablar se nos antoja un verbo extenuado.» Lo escribe Louise Dupré en Muy cerca, y qué verdad más honda. A veces hablar duele. Duele porque remueve. Porque convierte lo vivido en relato. Porque obliga a mirar de frente lo que ya no está. Y sin embargo, hay silencios que duelen más. Porque quien se va, si no se le nombra, corre el riesgo de desvanecerse del todo.

Esta semana nos dejó Pepe Beltrán. Pronto. Demasiado pronto. Y aunque cuesta, hay que hablar de él. Porque no hacerlo sería una forma injusta de olvido. Aquí, en Castellón, Pepe era algo más que un periodista. Para muchos era toda una institución. Su nombre tejía puentes entre cabeceras, generaciones, miradas. Llegó a Mediterráneo en un momento delicado, tras la fusión de grupos editoriales que reordenó el mapa mediático de la ciudad. Sustituyó a Julio Sánchez Isarria, quien me dio la oportunidad de escribir sobre lo que más «me concierne, me fascina, me implica, me interpela» (tomo prestadas las palabras de ese genio llamado Georges Perec). Un lugar difícil. Pero Pepe no vino a ocupar, sino a construir. A escuchar. A sumar.

En estos seis años de relación profesional encontré en él un cómplice silencioso. Uno de esos redactores jefe y editores que saben que la mejor manera de apoyar es dejar hacer, pero también saber cuándo decir: «adelante, métete en ese lío». Compartimos la convicción de que el periodismo debe incomodar cuando toca, señalar lo que otros prefieren tapar, revelar más que ocultar las verdades. Y siempre, sin perder la humanidad, sin despegar los pies del suelo.

Pepe creía en los matices. En la crítica que no renuncia a la ternura. En los temas que importan aunque no brillen. A él debo agradecer también que me uniera a otro ilustre, al gran Paco Mariscal, maestro de maestros, para publicar temas que, de otro modo, caerían en la indiferencia.

Gracias, Pepe. Por estar. Por mirar. Por hacer. Descansa, orellut. Aquí seguimos hablando. Aunque el verbo esté cansado.