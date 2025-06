Comunicar esperança

Estimats germans i germanes: compartiu amb mansuetud l’esperança que hi ha en els vostres cors (cf. 1 P 3,15-16), fa el lema triat pel papa Francesc per a la LIX Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. En la seva carta, el recordat Sant Pare recorda als periodistes i comunicadors que el compromís valent «és indispensable per a posar en el centre de la comunicació la responsabilitat personal i col·lectiva cap al proïsme».

El Papa Benet XVI va deixar escrit que «qui té esperança, viu d’una altra manera», perquè «se li ha donat una vida nova» (Spe salvi, 2). Crist fa noves totes les coses quan es posa el cor a les seves mans. Un missatge que hem de gravar sobre pedra en el món de la comunicació, sempre tan accelerat per la immediatesa, l’actualitat i les presses.

Et convido, per un moment, a parar el rellotge de la teva vida i a aturar-te en allò que tens davant dels teus ulls. Atura’t per un instant i queda’t en allò que hi és aquí per a tu, sense misteris disfressats, sense malícies que et distreguin, sense aparences. Potser és un missatge fet vida en el rostre d’una persona, en un detall, en un gest determinat; o, potser, és tan sols el silenci. Aquest silenci que també és comunicació, on la veu de Déu té alguna cosa a dir-te…

Misericòrdia

«Tots estem convidats –realment tots!– a recomençar, a permetre-li a Déu que ens aixequi, a deixar que ens abraci i ens inundi de misericòrdia», destaca el difunt Papa Francesc en la seva missiva. A la llum del Jubileu, endinsats en aquest instant on s’entrellacen la dimensió personal i la comunitària per a emprendre un viatge units: «Peregrinem juntament amb molts germans i germanes, travessem junts la Porta Santa». Aquest missatge que conservem al cor troba ressò en les paraules que en els primers dies del seu pontificat va adreçar als comunicadors el nou Successor de Pere, el Papa Lleó XIV. En la seva primera audiència amb periodistes, va fer una crida a «desarmar les paraules» i a construir una comunicació més humana i compassiva, recordant que la veritat no s’imposa amb força, sinó que es proposa amb amor.

Bisbe de la Diòcesi de Tortosa