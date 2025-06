L’estiu a la Universitat Jaume I

Des de l’estiu de 2019, la Universitat Jaume I va decidir compassar temps, estació, model cultural i missió de les institucions d’educació superior en una proposta d’Universitat d’Estiu potent, acurada, oberta i d’impacte.

Una universitat encara jove, d’una grandària que permet la interacció personal i, sobretot, amb un fort compromís sociocultural, ha d’intentar fugir de cursos d’estiu que són rèplica de jornades o seminaris que tenen com a període d’impartició òptim el dels semestres lectius habituals. En un ambient tan propici com el de l’estiu a Castelló, que compta amb entorns excel·lents i molt adequats que res han d’envejar a uns altres en què se celebren cursos d’estiu de reconegut prestigi, l’UJI ha d’estar a l’altura.

Evidentment, el professorat deu i pot continuar oferint propostes formatives més enllà del cenyit marc dels seus programes acadèmics. Té a la seua disposició la convocatòria anual de projectes culturals UJI_encultura, que permet desplegar aquestes iniciatives docents durant tot l’any, adaptant-les als ritmes de l’estudiantat i del tema a tractar. Aquesta opció ha de ser complementària amb la de l’estiu a la Jaume I. La Universitat d’Estiu de l’UJI ha de donar resposta al que s’espera d’una universitat mediterrània, que assumeix amb responsabilitat el pes i el valor del locatiu. Ser i estar al Mare Nostrum evidencia una herència cultural i una manera d’entendre el món assentats en principis com l’hospitalitat, la solidaritat, l’amor a les arts i les ciències, la democràcia i l’ideal de justícia i equitat.

El canvi de model, fa ara quasi set estius i amb una pandèmia pel mig, va ser arriscat, però el resultat ha sigut molt positiu. L’escriptor i periodista Javier Sierra, conferenciant de luxe en la passada edició de la Universitat d’Estiu UJI, en la seua Tribuna del 8 de juliol de 2024 del periòdic La Razón, amb el títol Siempre hay una excepción, afirmava, després d’una sagaç crítica de l’esdevenir dels cursos d’estiu en general, que: «La UJI propone una reducida oferta docente estival, la cultiva en El Palasiet, un hotel excepcional con vistas al Mediterráneo, perdido entre los pinos que separan a Benicàssim de Oropesa del Mar, y su rectorado cuida hasta los menores detalles». En fi, sembla que en aquest itinerari estival anem pel bon camí. Sens dubte, sempre hi ha marge per a la millora, però, en la mesura que siga possible, no és molt aconsellable desviar-nos massa del destí: ser una universitat de qualitat, també a l’estiu.

Per al 2025, l’UJI ha dissenyat una programació estival de tres cursos. El primer, coorganitzat amb Crue Universidades Españolas, com ja és tradició, tindrà lloc els dies 5 i 6 de juny, i proporcionarà espai per al debat sobre ciència i polítiques públiques. Responsables universitaris en primera línia de gestió i homòlegs d’institucions de govern, reflexionaran sobre la necessària col·laboració entre l’acadèmia i els qui tenen la responsabilitat de posar en marxa polítiques públiques, perquè el treball compartit redunda en l’interès general i en el benestar social.

El segon curs es desenvoluparà els dies 11 i 12 de juny amb un rètol tan suggeridor com el de Les mares de la Constitució espanyola: construint la democràcia. No hem d’oblidar que la democràcia, el millor dels sistemes possibles i amb origen en les arrels de la nostra cultura mediterrània, ha de ser cuidada des del coneixement i executant tenaçment el gerundi del títol.

Santiago Posteguillo

La Universitat d’Estiu UJI es tancarà els dies 2, 3 i 4 de juliol amb la proposta de qui ha sigut col·laborador necessari a prestigiar-la, Santiago Posteguillo, que en aquesta ocasió ens portarà a altres mars viatjant a l’Amèrica literària i Amèrica en la literatura i el cinema. Ens acompanyaran en la singladura José Luis Corral, Rosario Raro (Premi Azorín de novel·la 2025), José Calvo Poyato, Rafael Dumett, Carmen Sánchez Risco, Antonio Pérez Henares i Alicia Giménez Bartlett.

Aquest és, en poques paraules, el somni d’uns cursos d’estiu a la Universitat Jaume I. No es tracta d’una il·lusió onírica que potser podia ser. Durant aquests sis anys han sigut i seran, per setena vegada a l’estiu de 2025, una realitat plausible que hauria de continuar des de la responsabilitat, la qualitat, la cultura i l’atenció als valors mediterranis, perquè com deia el clàssic: «El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son».

Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat de l’UJI