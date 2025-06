Llega el verano

Lo cierto, queridos lectores, es que la política española está tan mal que queda muy poco margen para que los críticos critiquemos sin caer en la repetición, la reiteración y el hastío. Todo está mal. Todo anda mal. Y así, escribir artículos de opinión política deja de ser divertido. Por eso voy a escribir una serie de artículos estivales en positivo, y voy a hablar de las muchas cosas buenas que tenemos en esta tierra. Empezando por la hostelería. El domingo pasado cité cinco de mis restaurantes favoritos en Benicàssim, y han sido tantas las llamadas y mensajes recordándome tal o cual local que me veo en la necesidad de ampliar aquel listado.

Bien. Empecemos.

No pueden dejar de visitar la calle de las tascas. Sus cuatro esquinas, en la confluencia de las calles Bayer y la Pau, son una pequeña maravilla gastronómica. Ya saben… La guindilla, El mejillón, Tasca Lola, Vi negre, Vin Up Toneles, etc. La animación de este lugar me encanta. El mesón La oficina de Ernesto es mi favorito. Es cierto que siento verdadera admiración por los hermanos Ernesto y Sonia, a quienes conozco desde bien joven. Son dos empresarios como la copa de un pino; segunda generación de una familia hostelera a la que quiero mucho. Sus padres siempre atendieron la tasca de Castellón con gran habilidad.

Una advertencia, visitar esta zona un sábado de agosto, con las reservas por las nubes, puede resultar abrumador. Seamos previsores. Lo ideal, si pueden hacerlo, es ir en junio. Así disfrutarán de verdad.

Escritor