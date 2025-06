El nuevo rostro del autoempleo

Castellón ha alcanzado un nuevo hito en su evolución laboral: 42.934 personas trabajan actualmente por cuenta propia, una cifra nunca antes registrada en la provincia. El dato, sin embargo, no puede leerse de forma aislada ni superficial. Porque si algo reflejan los números es que detrás del crecimiento del autoempleo hay un fenómeno tan contundente como revelador: la fuerza emprendedora de la población extranjera.

Más del 80% de los nuevos autónomos registrados en los primeros cuatro meses de este año nacieron fuera de España. En otras palabras, sin el empuje migrante, el repunte del autoempleo en Castellón simplemente no existiría. En los últimos cuatro años, mientras se han dado de baja 165 autónomos de nacionalidad española, se han sumado 2.024 extranjeros. Son ellos (principalmente, rumanos, venezolanos, ecuatorianos, marroquís, chinos) quienes están detrás de este empuje en el tejido productivo local.

Lejos de tratarse de un fenómeno anecdótico, estamos ante una tendencia estructural que evidencia varias realidades. La primera, y más evidente, es la valentía y capacidad de adaptación de quienes llegan desde otros países y apuestan por iniciar un negocio, muchas veces con recursos limitados, sin acceso a financiación bancaria, y en sectores marcados por la competencia feroz y la inestabilidad. Que aún así prosperen, y lo hagan en números crecientes, habla no solo de su capacidad individual, sino también de su papel como motor económico silencioso, pero imprescindible.

Sectores como el comercio de proximidad, la hostelería, la construcción o el transporte están siendo sostenidos por este colectivo. En muchos casos, son ellos quienes abren la persiana de los negocios en calles donde el cierre de pequeños comercios ha sido la tónica general durante los últimos años. Son también quienes dinamizan la economía en barrios con menos recursos, y quienes permiten que servicios básicos sigan estando al alcance de todos.

Pero hay una segunda lectura, quizás más incómoda: ¿por qué los profesionales españoles no crecen en el mismo ritmo en el mundo del autoempleo? ¿Es el sistema autónomo poco atractivo para ellos? ¿Demasiado rígido, precario o incierto? La caída de autónomos nacionales en Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana (donde apenas 2.134 españoles se han dado de alta frente a más de 22.000 extranjeros desde 2021) debería servir como llamada de atención para quienes diseñan las políticas públicas. Las condiciones para emprender en nuestro país siguen siendo complejas, fiscalmente exigentes y poco incentivadoras, especialmente en los primeros años de actividad.

Además, la diferencia en los sectores de preferencia también es reveladora: mientras los españoles que se lanzan al autoempleo optan mayoritariamente por actividades técnicas y profesionales, los inmigrantes lo hacen en nichos de trabajo más físico, a menudo menos reconocidos, pero fundamentales. Ellos llenan los vacíos donde los nacionales ya no quieren (o no pueden) estar. Esto no solo tiene un componente económico, sino también sociocultural: habla de una integración activa, útil y resiliente.

El auge del autoempleo tiene hoy un acento internacional y multicultura. Reconocerlo no es un acto de cortesía institucional, es un paso necesario para diseñar políticas realistas que permitan cohesionar los barrios y así fortalecer la economía desde la base. n