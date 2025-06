Fets i solucions contra el bloqueig

Començaré com vaig acabar l’últim article: defensar i apostar pels serveis públics és construir un segon pavelló poliesportiu, tornar a obrir les piscines d’estiu amb gestió pública, avançar amb les obres del nou col·legi Rosario Pérez, recuperar i obrir parcialment la Torre de Benissahat com a espai turístic i cultural, posar en marxa una incubadora digital per a cinc empreses innovadores, o transformar l’antiga Fàbrica de la Llum en un museu. Tot això és possible gràcies als serveis públics, pels quals treballe cada dia. I només són alguns exemples recents. El nou pavelló poliesportiu ja ha tancat el procés de presentació d’ofertes per a executar la segona fase de les obres, que previsiblement començaran en els pròxims mesos i podrem estrenar en 2026. El nou Rosario Pérez també avança a bon ritme i en unes setmanes es farà el revestiment exterior i la façana. I el parc aquàtic de Sant Josep eixirà a licitació esta mateixa setmana.

Piscina d’estiu

Davant d’estes realitats, què fa el PP? En el seu moment van paralitzar que l’empresa de recollida del fem executara la primera fase de les obres del segon poliesportiu, tal com establia el contracte. No va ser fins que vam entrar al govern municipal que vam posar ordre en esta concessió i vam fer complir totes les obligacions a l’empresa. Amb la piscina d’estiu va passar quasi el mateix: vam haver d’arreglar l’embolic que va deixar el PP, entregant a l’empresa concessionària unes instal·lacions en mal estat i amb fugues d’aigua, la qual cosa va obligar-la a tancar. Ara tenim la solució que mereix el poble de la Vall: un parc aquàtic que podran gaudir tant els vallers i valleres com les persones que ens visiten.

La falta de gestió del PP amb el Pla Edificant mereix un paràgraf a banda. Perquè la Generalitat Valenciana està bloquejant les obres del CEIP Assumpció i del CEIP Lleonard Mingarro. En el cas de l’Assumpció fa més d’un mes que vam enviar al·legacions a la retirada de competències i encara no ens han respost. Pel que fa al col·legi del barri Toledo, portem 16 mesos demanant que s’augmente el pressupost per poder licitar les obres; hem enviat tres requeriments, hem preguntat en les Corts Valencianes i continuem sense resposta. Això és el que creuen PP i Vox en l’educació pública!

El model de la dreta i de l’extrema dreta és clar: degradar els serveis públics per a després privatitzar-los. Ho fan per sistema. El traspàs de competències de la Llar Sagrada Família el van ajornar fins a 2030, negant-se a dialogar i a rebre l’Ajuntament durant un any i mig, i deixant abandonats usuaris i personal. Després de la seua ordre de tancament, ha sigut l’Ajuntament qui ha hagut d’assumir la responsabilitat de donar solucions als residents i a les treballadores i treballadors funcionaris. La nostra exigència a la Generalitat Valenciana continua sent clara: una nova residència pública de gestió autonòmica, que és qui té les competències.

Enfrontament estèril

No és un cas aïllat, estan fent el mateix amb altres residències i amb la sanitat i l’educació pública. Per això no es pot blanquejar la dreta. Sabem quin és el seu model i el poc que li importa la gent a PP i Vox. Poden tractar de disfressar-ho de moltes maneres, buscant l’engany, les excuses, el rèdit polític i l’enfrontament estèril. Davant d’això cal plantar cara amb més força que mai. Cal desmuntar els seus bulos, posar per davant de tot els interessos generals i continuar treballant en solucions i projectes de futur. Perquè la ciutadania vol això: solucions i un futur millor.

A la Vall d’Uixó ens estem partint-nos la cara perquè la nostra ciutat continue avançant. Però ens trobem molts entrebancs amb un PP i Vox que, des de la Generalitat Valenciana, es dediquen a bloquejar-ho tot i a demostrar la seua incompetència. És manifesta la seua negligència el 29 d’octubre i la seua incapacitat per a la reconstrucció. Mazón no pot seguir ni un dia més. Però tampoc el PP. No han assumit cap responsabilitat. Ni Mazón ni el seu partit. I el poble valencià no mereix això. Mereix votar i decidir el seu futur.

Nosaltres obrim camins

Perquè mentre uns bloquegen, altres obrim camins. I mentre el PP i Vox frenen la Vall i la Comunitat Valenciana, els socialistes posem solucions damunt la taula. Sabem el que volem per al nostre poble. No ens resignem a la paràlisi ni al retrocés, perquè tenim un projecte pensat des de la realitat de la Vall i no des dels despatxos de València. Jo aposte per un model de ciutat que cuide, que avance, que siga justa i inclusiva. I això només és possible amb governs valents que planten cara als bloquejos i als negacionismes. També que defensen amb fets, no amb paraules, els drets socials i el futur de la nostra gent. Per això és tan important que Diana Morant siga presidenta. Amb ella tindrem una aliada per a desbloquejar el que hui està aturat, per a recuperar drets i per a reforçar els serveis públics.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó