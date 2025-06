El relato de Sánchez

Siete meses después de la dana y de su huida de Paiporta, Sánchez se reúne en la Delegación del Gobierno con 3 de las 8 asociaciones afectadas. ¿Y las demás? No pisó la zona cero ni hizo declaraciones. Miembros del partido lo vitoreaban, mientras los ciudadanos lo abucheaban. Anunció un funeral cuando hace un año ya se celebró uno en la catedral al que no quiso asistir. También hacer obras de defensa hídrica, que ya estarían hechas si no se hubiera derogado el Plan Hidrológico Nacional ni aprobado la Ley de la Huerta, obras paralizadas por los mismos que ahora encabezan las protestas. Cuánto sinvergüenza... También dijo que va a reparar 1.000 ascensores. Bueno, ya sabemos que no suele hacer lo que dice.

Ayudas

De lo más importante, que es el dinero para la reconstrucción, no dijo, ni le preguntaron. Hay 43.600 peticiones de ayudas directas, solo ha atendido 4.200, el 9,6%. No hace honor a su «si quieren ayuda, que la pidan». El Gobierno solo ha abonado el 18,2% de la ayudas. 5.000 autónomos llevan meses sin cobrar el cese de actividad. El Fondo de Solidaridad Europea fue solicitado por Sánchez el último día posible, el 20 enero, aunque dijo que fue el 5 de noviembre. Mintió. De este fondo se recibieron 100 millones, pero el Gobierno lo ocultó. No desbloquea el FLA. Muestra deslealtad constante con la Generalitat, a la que parece querer ahogar económicamente y que sea la única culpable. Lo suyo es el relato. La verdad es lo de menos. Y el Gobierno es igual de culpable. ¿Dónde estaba el ejército? Juega con el dolor y los 228 muertos. Me parece asqueroso.

Notario y doctor en Derecho