A mi personalment eixe partit del qual parlem, m’és indiferent, entenc que és un partit amb suficients mèrits (de llinatge li ve) per a ser dissolt i expulsat de l’incipient sistema democràtic que tenim, expert en finançament il·legal, colps d’estat, difusor de mentides.

No és la meva pretensió dir-li a ningú ni a cap organització quina és la drecera recta, ni expedir certificats de puresa de llinatge democràtic. La intenció sols és manifestar l’opinió. No pretenc donar lliçons de res, sols denunciar carències de decència política, tan erosionada, que s’ha convertit en una indecència. La política sempre ha estat una suma d’interessos ocults del poder dels diners. Ara a més, és un espectacle immoral desfermat pels mitjans de comunicació, quasi tots venuts a un mercantilisme ideològic, publicitari polític, suplicant i caritatiu.

L’objectiu polític, per naturalesa és el poder i per aconseguir-lo és necessari capitombar a la societat mitjançant l’opinió publicada convertint-se en un espectacle que cerca l’atenció mediàtica, en què la decència i la moralitat han passat a un segon pla. Així podem trobar que eixe partit del qual parlem, condemna abans de la sentència, però exigís la presumpció d’innocència per als seus acòlits.

S’atribueixen el dret de patent de cors en l’enfrontament polític i es permeten la propietat de la raó absoluta amb els adversaris i les institucions. És molt perillós polititzar i colonitzar ideològicament els organismes estatals. La reactància, en termes elèctrics és generar una tensió d’encès prou alta per a l’alliberació del gas en el tub fluorescent i limitar posteriorment la intensitat per a estabilitzar-la. En termes literaris és una actitud contrària a la intencionada. I això és el que pretenia Feijóo, quan en el congrés dels diputats va manifestar dirigint-se al govern, que en el dia de l’apagat «fallaren en la previsió, en la reacció, en la transparència, i encara així es feliciten». Però no ens enganyem, era una reactància, la veritat és que es tractava d’un reconeixement del que va ocórrer el dia de la dana referint-se al Consell i un missatge a Mazón per la seva ineptitud de la qual es vanagloria, és el cap de turc que el protegís, mentre ens entretenim amb ell no prenem seriosament la incapacitat de Feijóo.