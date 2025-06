Diuen els fans de Mazón, que encara en queden, que els pressupostos recentment aprovats són els més alts de la història. Jo diria que són els més cars que ha tingut mai l’autogovern valencià. I no per la xifra que proposen (ja vorem quant executen), sinó pel preu polític i institucional que han suposat.

Mazón viu una angoixa política que no dissimula. És un cadàver polític fins i tot per als seus. Només així s’explica que 8 de cada 10 valencians creguen que ha de dimitir. És humà buscar refugi, però no té massa recorregut polític ni profit ciutadà. Ha venut l’autonomia a canvi de temps. Ha firmat un xec en blanc a l’extrema dreta per a aguantar. Ha venut autonomia per estabilitat personal. Ha comprat temps... a preu de saldo democràtic. Ha assumit els postulats de Vox i ha entregat allò que ni el PP clàssic es va atrevir a tocar: l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Una institució de consens, creada per Zaplana i consolidada per Camps. Mazón l’ha deixada ferida de mort.

A Castelló, la pitjor part. Més fotos, menys inversió. Un 31% menys que amb Ximo Puig. Es diu prompte, però ens costarà d’alçar. Cap impuls clar al nou Hospital General. Ni rastre d’aposta per l’FP. La solució a l’habitatge... ja si de cas en un altre pressupost. I les residències de majors? Que ho solucione el sector privat. Com si la dignitat es poguera subcontractar.

Uns comptes que no parlen de nosaltres, de la nostra província, ni pensen en el futur. Que volen fer vore que governen, quan només aguanten. Qui només està preocupat per sobreviure un poc més, no pot estar al que necessitem els ciutadans de Castelló. I el comandament a distància d’Abascal, a ple rendiment.

Coordinador de diputats de Castelló del PSPV a Les Corts