Más que un proyecto para Benicàssim

Hacerse mayor forma parte del ciclo natural de la vida, y todos aspiramos a recorrer ese camino con salud, dignidad y, sobre todo, con la mayor autonomía posible.

En Benicàssim lo entendemos así, por eso cuidamos de nuestros mayores entendiendo que una ciudad que tiene en cuenta a sus vecinos más veteranos es una ciudad más amable, más diversa e inclusiva, en todas las etapas de la vida. Por eso, el pasado mes de septiembre, abrimos con orgullo las puertas del Centro Especial de Atención al Mayor (CEAM) y del Centro de Día de Benicàssim para compartirlo con nuestros vecinos. Fue un momento especial, porque este edificio, ubicado en el centro de la ciudad, simboliza mucho más que una nueva infraestructura para Benicàssim, encarna el modelo de ciudad que defendemos desde hace años. Una ciudad que cuida, que escucha y que acompaña. Un espacio concebido para convertirse en referente de convivencia y atención, pensado para ofrecer cuidados dignos y personalizados a nuestros mayores, sea cual sea su situación o etapa vital. El CEAM y el Centro de Día no son solo la respuesta a una clara necesidad, sino que es la apuesta por el futuro, por ese Benicàssim que sabe reconocer y agradece el valor de quienes a lo largo de sus años han contribuido, con su esfuerzo y trabajo, a la ciudad de la que hoy nos sentimos orgullos.

Lamentablemente, no todos parecen compartir esta visión y lo digo porque a algunos parece que les incomodó y todavía se quejan de que los vecinos y vecinas de Benicàssim pudieran conocer de primera mano esta infraestructura, visitar las instalaciones y que esta visita despertara tanto interés.

Pero más allá de las críticas, que respetamos aunque no compartimos, lo verdaderamente importante es que este centro, por el que todos deberíamos remar en la misma dirección, está más cerca que nunca de ser una realidad en Benicàssim.

Y ello a pesar de que durante años la Conselleria liderada por Compromís mantuvo paralizado el procedimiento administrativo para la cesión del edificio al ayuntamiento, faltó voluntad política y fueron muchas las llamadas sin respuesta, los trámites estancados y, sobre todo, la sensación de que Benicàssim no estaba ni en su agenda, ni entre sus prioridades. Ha tenido que llegar un gobierno del Partido Popular a la administración autonómica para que la tan mencionada «lealtad institucional» deje de ser solo una idea y empiece a traducirse en hechos. Hoy, con voluntad real, lealtad institucional y colaboración entre administraciones, trabajamos por un Benicàssim que mira hacia adelante, con ilusión y confianza. Una ciudad viva, dinámica y plural, que se rebela ante las desigualdades, que lucha contra las discriminaciones y avanza por un camino de libertad, convivencia, respeto y solidaridad. Una ciudad donde cada persona importa, y donde la edad no limita ni derechos ni oportunidades. Y es en este marco donde se sitúa el trabajo que realizamos desde la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Benicàssim que, junto a la de Servicios Sociales y el resto de áreas municipales, se volcó durante los momentos más duros de la pandemia para atender a quienes más lo necesitaban, nuestras personas mayores, que vieron cómo su vulnerabilidad se acentuaba.

Actuaciones

Por eso hoy, más que nunca, defendemos con firmeza todos y cada uno de los programas y servicios que les dedicamos. Un conjunto de actuaciones orientadas a mejorar su bienestar, en las que ofrecemos información, atención, acompañamiento y apoyo. No son ayudas puntuales, sino políticas planificadas que abarcan desde la prevención, a la promoción del cuidado de la salud y el desarrollo de la confianza y la autonomía personal. El programa Menjar a casa, la atención a la dependencia y el acceso a las prestaciones del sistema; el servicio de teleasistencia; la ayuda a domicilio; los talleres de gimnasia y de memoria; la Escuela de Adultos; el carnet Gent d’Or; los programas de la UNED Sénior; las ayudas para eliminar barreras arquitectónicas; los programas vacacionales o las pensiones no contributivas... Son solo algunos ejemplos de las acciones que trabajamos cada día para dar respuesta a las necesidades sociales de nuestros mayores. Porque no se trata solo de atender, sino de cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos con respecto a la edad. Envejecer no debe, ni puede, ser un problema ni para los mayores ni para sus familias. Porque hacerse mayor también es una cuestión de veteranía, de sabiduría, y de reconocimiento de valores que se transmiten de generación en generación, vínculos que no podemos permitir que se pierdan, sino que debemos trabajar por fortalecerlos.

Por eso, el CEAM y el Centro de Día no son solo es un proyecto, es una promesa cumplida. Y también, un punto de partida para seguir construyendo el Benicàssim que todos queremos.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora