El extraño caso del escritor creciente de Castellón

Quién nos iba a decir que cubrir una feria del libro podía parecerse tanto a narrar una novela por entregas. Hace apenas dos semanas publicamos un reportaje en Quaderns sobre la presencia de autores y autoras de Castellón en la Feria del Libro de Madrid. En aquel momento —y subrayo en aquel momento— contábamos con tres nombres, extraídos de la base de datos oficial del certamen madrileño.

La intención era clara: visibilizar a quienes representan nuestras letras en una de las citas editoriales más importantes del país. Sin embargo, no tardó en llegar el primer mensaje: un escritor se lamentaba de no haber sido incluido. Le explicamos, con toda la amabilidad que permite el correo electrónico, que su nombre no figuraba entonces en el listado oficial. Más tarde, tras una nueva revisión, publicamos otro artículo, esta vez con seis nombres. Pero la historia no acabó ahí. Otro autor escribió para decirnos, de nuevo, que lo habíamos olvidado. Y ayer mismo, otro más. Ya van ocho. Y puede que mañana sean nueve.

Podríamos hablar, entonces, del extraño caso del escritor creciente, una especie de fenómeno literario autóctono que, lejos de detenerse, parece expandirse con la lógica de un cuento de Borges: interminable, laberíntico y un poco cómico.

El extraño caso del escritor creciente. / MEDITERRÁNEO

Vaya por delante algo importante: en este periódico no olvidamos a nadie, ni hay intenciones oscuras, ni listas negras, ni vetos personales. Trabajamos con la información que está disponible, y lo hacemos con la profesionalidad que exige el oficio. Si los datos oficiales se actualizan a cuentagotas —como parece ser el caso—, poco más podemos hacer que volver a mirar y ajustar sobre la marcha.

La conclusión es sencilla. Si alguien no aparece en una primera noticia, no es porque lo hayamos olvidado, sino porque todavía no aparecía en las fuentes que consultamos. De todos modos, creo que lo importante, al final, no es figurar por figurar, sino que el nombre esté donde debe cuando toca: en las páginas de un buen libro.