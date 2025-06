‘Mediterráneo’, ‘tempus fugit’

Este periódico, Mediterráneo, cumple ahora los cien años. Y uno, que ya es viejo, pero no centenario, claro, recuerda su primer contacto con la prensa, como escribidor, como gustan decir algunos, cuando contaba a la sazón, con 17 añitos. Alguien me propuso que escribiera alguna cosa de Borriol, en donde residía e iba para cronista oficial de la villa, que redactara una croniquita. Era director entonces Jaime Nos. Ni corto ni perezoso, con la ignorancia por delante, me atreví. Y con ciertos intervalos (entre otros, mi ausencia durante cuatro años de la Comunitat Valenciana) no he dejado de escribir. El tiempo se fue: "Le temps se’n va, madame" (como decía el poeta francés Ronsard). Le temps, non, mais nous nous en allons (nosotros somos los que nos vamos, lo dejamos escapar). "Tempus fugit", diría Heráclito, el tiempo se nos va y no vuelve.

Escogí un tema y lo envié al periódico. Fui luego (y no antes) a ver a mi admirado profesor Revest y le dije: "He escrito un artículo para Mediterráneo". Don Luis sacó de su bolsillo un recorte del diario donde se había publicado el día anterior, lo cual produjo en mí cierta perplejidad. Empezó a leerlo y yo me sonrojé cada vez que encontraba un error o una falta: "Esto no es un artículo es…". Y así discurrió la sesión. Pues, dije yo, "ya sé que lo mío no es escribir". Y me cortó rápidamente. "¿Crees que ya eres Cervantes…? Está muy bien, pero necesitas madurar, leer y escribir más. La semana próxima quiero ver otro artículo, como tú dices, publicado. Ya hablaré con el director".

Me levantó la moral, aunque en aquellos momentos lo pasé muy mal. Recordé en mi inconsciente al personaje de Kafka, Gregorio Samsa, convertido en un bicho, como también habíamos comentado en la conversación crítica. Gracias por los consejos, maestro.

Y gracias a Mediterráneo.

Profesor