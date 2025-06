OpenAI ha dado un paso más: ChatGPT ahora también guardará recuerdos de las interacciones de los usuarios gratuitos, que tendrán de esta forma una experiencia cada vez más personalizada dentro de la herramienta líder de inteligencia artificial generativa. Lo que hasta ahora era un privilegio de pago (esa capacidad de mantener el hilo, de saber quién y cómo eres en base a tus conversaciones) se abre ahora a todo el mundo. Pero, como suele ocurrir con la tecnología, conviene mirar más allá de lo funcional y preguntarse lo de siempre: ¿seguro que es gratis?

Personalizar nuestro día a día en ChatGPT puede ser cómodo. Eficiente. A veces, hasta mágico. Que una IA recuerde a qué te dedicas, tus manías y gustos, que usas un tono irónico o prefieres respuestas breves puede ser una maravilla. Pero esa memoria no es inocente: entrena un perfil. Y ese perfil, tarde o temprano, puede convertirse en un activo comercial. Un más que posible modelo de negocio en construcción ante el que conviene ser escépticos, pues si algo nos enseñaron las redes sociales en su día es que, cuando no pagas por el producto, tú eres el producto.

Ingresos

OpenAI, por ahora, no ha encendido el interruptor de los anuncios en sus herramientas. Pero ya hace meses que habla de él. La compañía ha abierto la puerta a monetizar sus cuentas gratuitas con publicidad, mientras su CEO, Sam Altman, lo describe como un «último recurso» y califica la mezcla de IA y anuncios como «inquietante». Altman no quiere, pero la estructura sigue avanzando: ya hay contrataciones en marcha, pruebas de concepto y debates internos. Su modelo, que cuenta con costes operativos altísimos y millones de usuarios activos, exige ingresos que no alcanzan solo con suscripciones.

¿Llegarán los anuncios a ChatGPT? Probablemente. ¿Cómo lo harán? Está por ver, pero si ese momento llega, será clave que se haga con transparencia, criterio y respeto: hacia quienes consumen, hacia quienes anuncian y hacia las propias marcas que representamos. Si algo hemos aprendido, es que la publicidad es útil… excepto cuando se disfraza. Esta vez, con la IA, estamos a tiempo.

