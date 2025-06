L’Alcora, territori esportiu

L’esport a l’Alcora no para. És difícil passar per les nostres pistes, sendes, camps o pavellons i no trobar-hi activitat. Entrenaments, partits, classes, gent que simplement vol mantindre’s en forma o passar una bona estona. Tot això és possible gràcies a la implicació de molta gent: famílies, monitors/es, entrenadors/es, clubs, personal municipal… Tenim la sort de comptar amb un teixit esportiu molt viu, format per persones que s’esforcen cada dia, que creuen en l’esport com una filosofia de vida basada en l’esforç, la qualitat de vida, el respecte i la superació.

Com a alcalde, veure aquesta resposta em fa sentir orgull, però també una responsabilitat clara: seguir treballant perquè l’Alcora continue sent un referent en matèria esportiva, un espai on tot el món tinga l’oportunitat de participar i gaudir.

L’esport és tot, és salut (física i mental), és educació, és inclusió, és treball en equip, és il·lusió... I per això, impulsar-lo ha sigut, des del primer dia, una de les nostres grans prioritats.

Només cal mirar el calendari per adonar-se de la gran quantitat d’activitats que es duen a terme cada setmana, de les competicions en què participem i dels èxits (grans com menuts, però sempre valuosos) que anem aconseguint.

El passat cap de setmana, per exemple, l’Alcora va tornar a ser escenari d’una prova tan emblemàtica com el Rallye de la Cerámica, una cita consolidada que posa el nostre poble al mapa esportiu i que any rere any atrau pilots de tota Espanya. Em sent molt orgullós de veure com els nostres veïns, Vicente i Sergio Bachero, van obtenir el segon lloc, demostrant el seu gran talent i l’esforç que els caracteritza.

I aquest cap de setmana, concretament el dissabte, el nostre poble acollirà una altra cita esportiva que esperem amb molta il·lusió: la Gigante de Piedra. Amb més de 400 ciclistes inscrits, aquesta ultramarató de muntanya recorrerà paisatges espectaculars, i també molt exigents, del nostre territori. Una experiència que combina esforç, natura i territori, que posa en valor el nostre entorn i que projecta el nom de l’Alcora més enllà de les nostres fronteres.

A més de col·laborar per a impulsar esdeveniments esportius molt diversos, estem treballant de manera decidida per tal d’adequar i renovar les instal·lacions esportives de l’Alcora. Hem posat en marxa un projecte integral d’actualització i millora dels espais existents, amb actuacions que ja s’han executat i que continuaran avançant. Paral·lelament, estem ampliant l’oferta amb noves instal·lacions com les pistes de pàdel i el rocòdrom, que contribueixen a consolidar la ciutat esportiva alcorina com un referent per a la pràctica de l’esport a la nostra província.

Canvi de gespa

Enguany, a més, està previst dur a terme altres dues actuacions destacades: el canvi de gespa del camp de futbol i diverses millores a la piscina municipal. Accions que reflecteixen la voluntat de seguir cuidant i enfortint l’esport local a la nostra població, amb fets concrets i amb una mirada posada en el dia a dia de la gent.

Aquest compromís també es reflecteix en el suport directe als clubs i entitats locals, amb la signatura de convenis i l’atorgament de subvencions que ajuden a fer possible la seua activitat i a continuar creixent.

Tot això està pensat per als esportistes, que amb el seu esforç, dedicació i passió són la veritable raó de ser d’aquestes millores. Elles i ells són els qui omplin d’energia i vida les nostres instal·lacions i ens donen moltes alegries amb cada competició i cada avanç que aconsegueixen.

Escoltem propostes i queixes

Igual d’important que construir o millorar, és escoltar. I ho fem. Quan una persona ens trasllada una necessitat, una proposta o una queixa sobre alguna instal·lació esportiva, intentem buscar solucions. De vegades es poden aplicar ràpidament, d’altres requereixen més temps i recursos. Però sempre les tenim presents.

En aquest sentit, vull posar en valor el treball constant i la proximitat de la regidora d’Esports, Amparo Segura, que està en contacte directe amb els clubs, els usuaris i les usuàries, i que coneix de primera mà les necessitats del dia a dia. El seu compromís i dedicació són claus per a seguir avançant i millorant.

Insistisc, l’esport a l’Alcora és possible gràcies a l’esforç col·lectiu: dels esportistes, dels clubs i entitats que treballen dia a dia, de les famílies que acompanyen, dels entrenadors i entrenadores que formen, i de totes les persones que, amb el seu compromís, mantenen aquesta xarxa viva, unint generacions, transmetent valors i fent poble.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló