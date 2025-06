Oblidar als més vulnerables

El nostre ajuntament ingressa ajudes al lloguer, l’alimentació i per productes d’higiene a les famílies més vulnerables i que més ho necessiten. Amb l’Acord de Fadrell, aquestes ajudes es pagaven puntualment, mes a mes, a les famílies. Però amb l’arribada del Partit Popular això va canviar, i al desembre de 2023, 475 ajudes al lloguer, alimentació i higiene dels mesos de novembre i desembre es van quedar sense ingressar aquell any, i es van pagar als mesos de març i abril del següent.

Tothom és conscient que si cobrar a l’abril una despesa de novembre ja és massa temps, si a sobre és per a poder menjar perquè no tens ingressos, la cosa és tràgica. Compromís vam exposar el tema al ple, vam pregar solucions, i la resposta del govern ha sigut que aquest desembre de l’any 2024, les ajudes pendents d’ingressar a les famílies en lloguer, alimentació i higiene s’han incrementat fins a 971.

Congelant les ajudes

Si a això li sumem que el govern de Carrasco porta dos anys congelant les ajudes als col·lectius i associacions del tercer sector, a la gent que dona un servei essencial, que articula centres de dia i de respir per a famílies i malalts, que treballa per la inclusió social de la gent que està a les voreres de la societat, una congelació de les ajudes que posa en risc la continuïtat de projectes imprescindibles a la ciutat.

Doncs si sumem aquestes actituds, es fa evident que per al Partit Popular hi ha gent que no compta com la resta, que hi ha situacions que ignoren i no volen atendre, que hi ha famílies vulnerables que, en compte d’integrar-les, les volen oblidar.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló