A Vicent Segarra ‘Pavana’

El sábado pasado fui al entierro de Vicent Segarra Pavana. Que dicho sea, porque viene al caso, era el marido de la hermana de mi suegra. Es decir, no compartíamos ningún grado de consanguinidad. A pesar de eso, repito, lo he acompañado a la iglesia y al cementerio. En todo caso, y para evitar confusiones, y lo digo porque es evidente que no todos pensamos igual, aclaró que no lo he hecho por ninguna razón religiosa ni trascendente. Nunca he pensado que lo acompañaba en la alegría o en el dolor de su camino al cielo o al infierno. ¡No! Lo hubiera hecho igual si hubiese sido budista o ateo. ¡Claro que sí! Y es que estaba allí porque era mi amigo y le quería. Por compartir con él un trozo de su carrera hasta la meta final de su vida terrenal. La de todos los seres vivos que siguen esa inexorable travesía hasta la muerte. En cualquier caso, eso sí, reconozco que mi presencia albergaba un sentimiento tan espiritual como moral o ético.

Hospitalidad

No obstante, y lo digo desde el más absoluto respeto y por si su buen Dios juzga su alma, quiero dejar pública constancia de que Vicent, Pavana, ha tenido, mantenido y cuidado con cariño el hábito y la virtud (como diría Aristóteles) de la sociabilidad, de la hospitalidad. Era generoso y acogedor con todos los que llegábamos a su familia. Siempre nos brindaba un trato cálido y amable en su propia casa y, hasta el extremo de crear un ambiente dicharachero en el que todos nos sentíamos cómodos, valorados e integrados. Vicent, Pavana, mezclando a Bertolt Brecht con Gandhi, por poner un par de ejemplos, podríamos decir que: eres uno de esos seres humildes, pero indispensables, que aunque el tiempo nos borre tus palabras, nunca olvidaremos como nos hiciste sentir. Te queremos y recordaremos.

Analista social