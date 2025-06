Vila-real, una ciutat de ciència

Deia la científica Margarita Salas que un país sense investigació és un país sense desenvolupament. Una idea que cobra un sentit complet en la figura de la vila-realenca María Jesús Vicent Docón, que aquesta setmana ha sigut guardonada amb el premi Rei Jaume I de Noves Tecnologies. Coordinadora de l’àrea de Teràpies Avançades i cap de laboratori de Polímers Terapèutics en el Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF) de València, les seues contribucions a la creació de fàrmacs amb potencial per tractar el càncer i malalties neurodegeneratives com l’alzheimer o el parkinson l’han convertida en un dels set guardonats i en l’única dona valenciana d’enguany.

Maria Jesús Vicent Docón no sols és un exemple de rigor i excel·lència científica, sinó també una mostra clara de com la investigació és motor de progrés real i tangible. Aquesta vila-realenca representa a la perfecció la nostra categoria com a ciutat de la Ciència i la Innovació. Una ciutat que treballa dia a dia per la construcció de la Vila-real del segle XXI, apostant fermament per la recerca, el coneixement i la innovació, i que posa la tecnologia, la sostenibilitat i la modernització com a principals motors del seu desenvolupament.

Aquesta aposta per la ciència no sols busca millorar la competitivitat econòmica de la nostra ciutat amb cor de poble, afavorint la innovació empresarial, la digitalització i la creació d’ocupació, sinó que també pretén impulsar un progrés capaç de generar oportunitats per a les generacions futures. Fruit d’eixe compromís, en 2012 va nàixer la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real; una iniciativa conjunta entre l’Ajuntament de Vila-real i la Universitat Jaume I, amb l’objectiu de desenvolupar activitats de formació, fomentar la col·laboració entre el món acadèmic, l’empresa privada i l’administració pública, i potenciar la transferència de coneixement com a eina fonamental per al progrés sostenible i la transformació del territori.

Amb la ferma voluntat de continuar promovent la ciència, impulsàrem en 2014 la fira Destaca, de caràcter bianual, promoguda per la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real amb el suport de l’Ajuntament i de l’UJI. Un esdeveniment que s’ha consolidat com a referent a la Comunitat Valenciana i que ha sabut expandir-se més enllà de Vila-real gràcies a la iniciativa Destaca en Ruta. De caràcter itinerant, aquesta versió de la fira naix per apropar la innovació als territoris d’interior, dinamitzar les zones amb menys accessibilitat i posar en relleu les característiques pròpies de cada municipi per a la generació d’oportunitats i el desenvolupament territorial, alhora que sensibilitzar la ciutadania sobre el paper clau de la ciència i la innovació en la transformació social i econòmica.

Fidel a aquest esperit també naix Vilaciència; la fira de vocacions científiques promoguda pel col·legi Santa María i amb el suport de l’Ajuntament i la Càtedra. Una cita que s’ha consolidat com a espai de referència i punt de trobada entre estudiants, docents i professionals, on es valoren projectes innovadors en àrees com la robòtica, la biologia o la química, i es genera un entorn de connexió entre el talent jove i el món científic i tecnològic, sembrant les llavors d’una nova generació de joves investigadors i investigadores.

Invertir en talent local

El reconeixement a María Jesús Vicent Docón adquireix un significat encara més profund en aquest context. Aquest guardó no només situa la ciència valenciana al mapa mundial, sinó que també reivindica la importància de creure i invertir en el talent local. Per aquest govern sempre ha sigut important reconéixer els referents i estem segurs que aquest serà el primer de molts més guardons, entre ells un reforç en el seu propi poble. Vila-real ja l’havia reconeguda als Premis Poble atorgats per la revista Poble amb la col·laboració de l’Ajuntament. Una revista a la qual deia fa uns dies que hauríem de declarar Patrimoni Cultural Immaterial per la seua recerca, anticipació i posada en valor d’eixe Vila-realisme tan defés pel seu director Juanjo Clemente, que ja en 2012 anticipava la carrera de servei públic d’una dona científica de Vila-real, que hui esdevé orgull i inspiració per a la seua ciutat.

Em resulta també curiós i, d’alguna manera, significatiu, que el lliurament d’aquest reconeixement a la ciència i, per tant, al coneixement tinga lloc el mateix dia que molts dels nostres estudiants s’enfronten a un dels moments més importants a la seua vida acadèmica: la selectivitat. No és només una simple casualitat del calendari, sinó que simbolitza l’esforç viscut des de dos moments clau d’un mateix camí: l’inici dels estudis universitaris i l’homenatge a una trajectòria consolidada de treball i dedicació.

Alcalde de Vila-real