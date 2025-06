El artículo 14 de la Constitución Española establece que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y este principio legal fundamental es el que ampara y garantiza una igualdad que existe sobre el papel, pero que lamentablemente todavía no hemos alcanzado desde un punto de vista real en nuestra sociedad. Todavía hay personas que siguen discriminando a otras por cuestiones de origen, de nacimiento o por sus tendencias sexuales. Y precisamente esta realidad es la que justifica que en nuestra ciudad reivindiquemos los derechos de las personas LGTBI. El objetivo no es otro que visibilizar el apoyo de los que sí creemos en la igualdad, de los que sí condenamos la homofobia.

Y lo hacemos de manera festiva, como se celebra en todo el mundo. Siguiendo la estela de otras grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia, Ibiza… porque no tenemos nada de lo que acomplejarnos. Y porque celebrar es la única forma posible de ensalzar el amor entre personas. Esto es lo que hoy vamos a celebrar en nuestra ciudad, el Orgull de Castelló de ser y sentir. Me lo habrán oído decir en infinidad de ocasiones, tanto ahora desde el gobierno municipal como previamente en las filas de la oposición: el gobierno que tengo el honor de presidir no pregunta a nadie ni a quién reza, ni a quién vota ni a quién ama. Tampoco en qué lengua habla. Porque entendemos la igualdad basada en el principio irrefutable del respeto, pero también de la libertad. Libertad en mayúsculas.

Ambos valores son sagrados y van íntimamente ligados. Y ambos son también apolíticos. Porque esto no va de colores, siglas ni bloques. Ni la izquierda tiene el monopolio de la defensa de la igualdad y la libertad sexual ni la derecha puede decir que la igualdad ya está garantizada por un artículo y un derecho. El Código Penal tipifica clarísimamente qué gestos son delitos, y no por ello se dejan de cometer todos los días. Y esto es así como que sale el sol cada mañana.

Por eso el gobierno de la ciudad celebra hoy el Orgull de Castelló. Sin complejos, sin mochilas, sin presiones. Y si es preciso, contra viento y marea. Castellón es plural y respetuosa. Y celebra y reivindica de la misma manera que se celebraba antes de que llegara el actual gobierno, o de la misma manera que el anterior al anterior gobierno puso en marcha el I Plan de Igualdad de la ciudad de Castellón. Porque los principios universales que se defienden siguen siendo los mismos. Por eso sorprende que los que antes celebraban el orgullo ahora ardan en exabruptos e insultos, a pesar de organizarse de la misma manera que ellos mismos lo celebraban. ¿Ataque de cuernos? ¿O es que en realidad no están por la defensa de la igualdad y los derechos LGTBI? Ellos serán los que deban explicar el porqué de este posicionamiento absolutamente. Como denostable es que algunos partidos políticos o fontaneros se estén dedicando a atacar a los organizadores del evento por el hecho de trabajar para este gobierno, o a los propios artistas que van a formar parte de la fiesta. Eso se llama persecución, esa que dicen combatir.

Castellón es una ciudad libre. Y este gobierno defiende la libertad y el respeto. A todos los niveles. El Ayuntamiento que presido ha devuelto la libertad para poder hablar y expresarse en valenciano o en castellano, sin imposiciones. El equipo de gobierno que presido respeta a todos los colectivos y tradiciones. El equipo de gobierno protege y ampara a todas las personas, independientemente de su forma de amar.

Otros eventos

Y este gobierno municipal respetará de la misma manera a los que quieran participar en los actos de celebración del Orgullo y a quienes prefieran apostar por otro tipo de eventos. Afortunadamente, Castellón está más viva que nunca y hay propuestas para todos los públicos. El Festival del Viento en las playas, o Motorocasión en Refeyme, que ofrece cientos de vehículos al mejor precio con una oferta de modelos imbatible. O Vespazahar, para los amantes de las Vespas clásicas. O música en el parque Ribalta, o una muestra de productos tradicionales y artesanos en la plaza Río Albentosa. O un divertidísimo y necesario masterchef sénior, para que mayores y jóvenes interactúen. ¿Alguien da más? Castellón está muy viva y hay espacio para todos.

Hoy, Castellón dará una vez más visibilidad a la diversidad, rendirá homenaje a quienes han luchado y siguen haciéndolo cada día por la igualdad y defenderá la igualdad de derechos para todas las personas. Respeto y libertad. Sin imposiciones, sin sectarismos. Castellón es de todos.

Alcaldesa de Castellón