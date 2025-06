Sargón y Shakespeare

Sargón I de Acadia está considerado el primer emperador de la historia. Vivió hace más de cuatro mil quinientos años, nada menos. Su figura resulta fascinante, para empezar, porque tenemos registros que narran su vida y las acciones políticas y militares en las que tomó parte. Quizá hubo otros hombres que alcanzaron grandes logros antes que él, pero nada ha quedado de sus conquistas. De Sargón sabemos en verdad poco, ni siquiera cuál fue el nombre que tuvo antes de llegar a ser famoso. El que nos ha llegado es un apelativo que significa algo así como «rey verdadero».

De entre las cosas que conocemos sobre esta figura está la leyenda de su nacimiento. Como otros personajes mitológicos o pseudomitologícos posteriores, Sargón también fue abandonado por su madre en un río y rescatado por alguien humilde que lo crió. Moisés y los gemelos Rómulo y Remo tuvieron como él una prematura infancia convulsa. Y es que los humanos somos ciertamente imaginativos, pero también copiamos mucho.

Bueno, los verdaderos artistas siempre copian, y los narradores no lo son menos que nadie, claro. De hecho, es bastante probable que el mito del niño humildísimo que alcanza la gloria tal vez sea más antiguo que el propio rey acadio, pero su fábula es la primera de la que tenemos constancia.

De lo que conocemos del rey acadio, sin embargo, hay un aspecto que me parece fascinante en extremo. Hablo de los inicios de su ascensión al poder. Aparte de lo antes mencionado, el joven Sargón, criado por el aguador Akki, llegó a ser copero de Urzababa, el gobernante de la ciudad de Kish. Una noche soñó que él mismo ahogaba en un río de sangre a su señor, siguiendo las instrucciones de una diosa, Inanna (la madre de Sargón era una sacerdotisa de esta deidad y se deshizo del niño porque debía ser casta y tuvo, digamos, un desliz). Esto a Urzababa no le pareció nada gracioso y mandó al joven copero ante Lugalzagesi, rey de Umma y Uruk, con un mensaje secreto que decía que acabase con el mensajero.

Magia

Y aquí llega la magia: obviamente, Lugalzagesi no mató a Sargón, pues años después tenemos a este derrotando tanto a Urzababa como a Lugalzagesi. Lo maravilloso y a la vez frustrante del asunto es que la tablilla en la que se narra esto está rota justo en ese punto. No sabemos cómo Sargón consiguió evitar la muerte a manos del poderoso rey.

La historia, más allá de la gracia intrínseca que posee, no tendría más recorrido. Pero yo veo un gran parecido entre el sueño de Sargón y la premonición que las tres brujas lanzan sobre Macbeth por la que este acabará convirtiéndose en rey. Claro que aquí sí conocemos el desenlace: instigado por su esposa, Macbeth acaba forzando el cumplimiento del designio y asesina al rey Duncan. ¿Hizo lo mismo Sargón? Como he dicho, lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que Shakespeare no conocía la tablilla sobre la vida del rey acadio, que se descubrió a mediados del siglo XIX, cuando el dramaturgo llevaba más de trescientos años muerto.

En fin, que vuelvo a lo dicho unos párrafos atrás: los artistas copian, aunque ni ellos mismos lo sepan.

Editor de La Pajarita Roja