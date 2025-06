Portem 10 anys transformant la Vall. Tenim en marxa molts projectes de futur i un pla estratègic de ciutat per a 10 anys més. Per això divendres 20 de juny vull celebrar-ho amb totes i tots vosaltres en un acte obert a les 20.00 hores en la plaça del Parc, perquè tot açò ho hem aconseguit junts. Serà un esdeveniment senzill, amb l’objectiu de donar-vos les gràcies. Donar les gràcies a la Vall, que és la raó de ser d’este projecte comú, que el construeix cada valler i vallera.

Des de fa 10 anys estem defensant la Vall amb fets i no amb excuses. Estem fent realitat el que fa uns anys només era un somni o un anhel col·lectiu. El segon pavelló poliesportiu, el museu, el nou Rosario Pérez, la reforma del Teatre Municipal, l’ampliació de l’edifici de l’ajuntament i del polígon industrial, el parc aquàtic de Sant Josep… Però no només les obres o les infraestructures són importants. També ho és posar a les persones en el centre de les polítiques, com hem fet durant tota esta dècada. Des de l’acció social, des de la igualtat i des de la diversitat. Perquè en el nostre model i projecte de ciutat cabem totes i tots. En els d’altres no.

Ens ho estem deixant tot per la Vall mentre el PP tracta de bloquejar-ho tot. El PP no té projecte per a la Vall ni tampoc per a les valencianes i valencians ni els espanyols i espanyoles. Serra, Mazón i Feijóo tenen moltes coses en comú: falta de lideratge i acumulació de fracassos, contradiccions i incoherències. Estan desconnectats dels problemes reals de la gent. Són un vaixell sense rumb, grisos i incapaços de prendre decisions. Són experts a evadir responsabilitats i estan plegats a Vox; què podem esperar d’ells? No és una casualitat que els tres tinguen tantes coses en comú: és l’estil PP!

L’extremisme i el soroll que fan en l’àmbit nacional per tractar d’amagar la seua falta de lideratge i d’influència ja està contagiant al portaveu del PP en la Vall. En el mes de maig Espanya ha registrat un nou rècord d’afiliació a la Seguretat Social i l’atur es situa per davall dels 2,5 milions de persones per primera vegada des de l’any 2007. En set anys –els que Pedro Sánchez és president del Govern– l’economia espanyola ha creat 2,8 milions de treballs. I mai hi havia hagut tantes dones treballant. A més s’ha arribat al mínim històric d’atur entre els joves (quasi 100.000 menys que fa set anys).

Amb eixes dades, cal fer molt de soroll! A la Vall també estem en el nostre millor moment. Des de 2015 hem reduït la taxa d’atur en onze punts –del 22,9% a l’11,2%– i també són les millors xifres des de 2007. En esta dècada també hem crescut lleugerament en nombre d’habitants i la tendència és continuar en esta línia de creixement poblacional. Perquè la Vall ara és sinònim d’oportunitats. Tenim menys persones desocupades que en Onda, Almassora, Borriana, Vila-real i Castelló. Encara que a Serra li interesse dir el contrari i seguisca la tàctica dels bulos i les mentides del PP de Mazón i Feijóo.

La tessitura és clara. O continuem avançant amb decisions valentes o retrocedirem amb els de sempre. Ja els coneixem massa. Amb el PP vam ser rècord provincial en atur. Eixiem a les notícies perquè Óscar Clavell havia soterrat morts falsos al cementeri municipal. Erem la ciutat més vulnerable d’Espanya… Hui som ciutat de la ciència i la innovació, per projectes com la incubadora d’impuls a empreses de nova creació, el projecte de govern de la dada o la transició digital cap a una ciutat intel·ligent. Davant esta realitat, el PP de la Vall s’ha llançat a disparar fake news i a desqualificar sense fer cap proposta. És el mateix mode d’actuar de la Generalitat, perquè amb la complicitat de Vox acaben d’aprovar uns pressupostos autonòmics que han negat la instal·lació d’un mamògraf a la nostra ciutat, a destinar 160.000 euros més per a començar la reforma del CEIP Lleonard Mingarro o a acabar la rehabilitació de la Torre de Benissahat.

Víctimes de la dana

En canvi, eixos pressupostos del PP i Vox són una cacera a la nostra llengua, a les dones, al col·lectiu LGTBIQ+, a la memòria democràtica i als treballadors i treballadores. I per si no n’hi hagués prou no destinen cap euro de la recaptació autonòmica a les víctimes de la dana! No van ser capaços d’avisar a la població per a evitar la tragèdia humana i tampoc són capaços d’escometre la reconstrucció als pobles afectats per la barrancada. Per això ha arribat l’hora de tancar una etapa fosca i nefasta amb la dreta i l’extrema dreta al capdavant de la Generalitat. Farem tot el que estiga en les nostres mans per a no decebre al poble valencià, que vol a Mazón i companyia fora de les institucions. Si volem que a la Vall li vaja encara millor hem de tindre un nou govern valencià de progrés, amb Diana Morant de presidenta. Així ho diuen les últimes enquestes que posen tan nerviós al PP! Per això demanem votar i poder decidir!

* Tania Baños és alcaldessa de la Vall d’Uixó