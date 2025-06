Onda ya tiene mamógrafo

La visita de trabajo del Conseller de Sanitat a Onda nos trajo la noticia más esperada de los últimos años: el mamógrafo de Onda será una realidad muy pronto para miles de mujeres ondenses y de la comarca.

Acercamos la sanidad a las ondenses para que no tengan que desplazarse fuera cuando tienen que acudir a la cita para realizar sus mamografías dentro del plan de prevención del cáncer de mama de la Generalitat. Se acabaron los inconvenientes para asistir a las revisiones y ahora nos las podremos realizar tranquilamente en el Centro de Salud Onda I. Nuestra mejor arma para combatir esta terrible enfermedad es la prevención y no saltarnos ninguna revisión. Acudir a las citas para la realización de una mamografía no es aplazable ni negociable, es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud. Con este nuevo mamógrafo en Onda facilitamos ese trámite a miles de mujeres ondenses y también de los pequeños municipios de la Sierra de Espadán y del Mijares. Onda es un municipio generoso y que ejerce con responsabilidad y orgullo su capitalidad de comarca.

Quedan atrás años de reivindicaciones que finalmente se resuelven con una Generalitat gobernada por el Partido Popular. Recuerdo perfectamente como este proyecto fue denostado y rechazado por el Botànic del PSOE y Compromís y, lo que es peor, con el regodeo de sus representantes en Onda. Parece mentira, pero llegaron a reírse en un plenario cuando se nos negó el mamógrafo desde Salud Pública. Nosotros presentamos enmiendas a cada uno de sus presupuestos en la Generalitat para que incluyeran esta iniciativa, y también nos las rechazaron sin pararse a pensar un minuto en las miles de mujeres ondenses que se beneficiarán de este mamógrafo. Las mujeres de Onda no olvidarán nunca su mezquina actitud por apuntarse un tanto buscando rédito electoral.

Creer en un proyecto

Los valencianos sacaron de la Generalitat al PSOE y Compromís y con el nuevo gobierno del Partido Popular llega el mamógrafo a Onda. Estamos muy orgullosos de la sensibilidad que la Conselleria de Sanitat ha mostrado con las mujeres ondenses y de su firme voluntad de acercar la sanidad a las pacientes. Onda ya tiene mamógrafo porque nunca hemos dejado de creer en este proyecto y en su valor para nuestras vecinas, a pesar de los intentos de PSOE y Compromís por frenarlo.

* Carmina Ballester es alcaldesa de Onda