Panda de los cuatro

Corría 2017, cuatro amiguetes, con fama de espabilados, recorren España en un Peugeot 407. Recababan apoyos para las primarias del PSOE en las que triunfó, no sin polémica, uno de los ocupantes, el hoy presidente Pedro Sánchez. Los otros eran José Luis Abalos, Koldo García, ex portero de puticlubs, y Santos Cerdán. Hoy parece que se les acumulan los problemas. Muchos les llaman la banda del Peugeot, lo de la banda sale de que dos están imputados: Koldo, ex asesor ministerial, imputado en la trama de corrupción por las adjudicaciones de contratos en la pandemia; Ábalos, ex ministro, acusado de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversaciones. Cerdán, secretario de Organización del PSOE, espera un informe de la UCO que les tiene a todos muy preocupados por si le imputan por apaños en obras públicas. Y queda el uno, Sánchez, presidente del gobierno Sanchista, que mal si lo sabía y era cómplice y mal si no lo sabía y fue negligente o tonto, lo que es difícilmente creíble. Veremos si los condena la justicia, pero ellos sí condenan a sus compañeros, a los que consideran petardos, hipócritas, pájaros, toca huevos y otras lindezas. Su defensa es echar la culpa a la fachosfera, jueces fachas, los que crean bulos y tiran fango. No sé si banda, pero sí panda, que digo yo que se lo pasarían bien en su recorrido, mucho mejor después, todos han accedido a altos cargos donde acumulan poder y dinero, aunque no debe de ser suficiente para sus muchos gastos y es que las chicas fáciles y la fiesta desmesurada son muy caras. Es el Sanchismo que nos desgobierna.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho