La preocupación vuelve a Perpetuo Socorro por el repunte de la droga

Vecinos del Grupo Perpetuo Socorro, un barrio obrero con larga tradición de lucha comunitaria, han alzado la voz con creciente preocupación ante lo que consideran una regresión alarmante: la reaparición visible del consumo y tráfico de drogas en la zona. Años de trabajo vecinal y políticas públicas habían logrado mejorar la convivencia y reducir el impacto de la drogodependencia, pero en los últimos meses se percibe un retroceso que no puede seguir ignorándose. Según testimonios recogidos entre residentes, vuelven a verse escenas que se creían superadas: jóvenes consumiendo en los portales, trapicheos a plena luz del día, movimientos extraños en viviendas conocidas por haber estado abandonadas y ahora aparentemente ocupadas de forma irregular. La inseguridad ha aumentado, especialmente en horas nocturnas, y algunos vecinos afirman sentir miedo al salir de sus casas al anochecer. «Volvemos a ver jeringuillas en los jardines, y eso no lo veíamos desde hace años», comenta María López, residente desde hace más de tres décadas. Otro vecino, jubilado, cuenta cómo han tenido que reforzar las cerraduras del portal tras varios intentos de entrada forzada.

Los vecinos acusan una notable falta de presencia policial, así como una ausencia de programas de intervención social efectivos. Denuncian también la falta de seguimiento institucional a personas en situación de exclusión social o con adicciones, muchas de las cuales han sido expulsadas del sistema sin alternativas reales de integración.

Una demanda

Desde la asociación vecinal del barrio se exige una intervención inmediata: «No queremos que nuestro barrio vuelva a ser olvidado. Hemos luchado mucho para recuperar la dignidad del Perpetuo Socorro y no vamos a tolerar que todo ese esfuerzo se pierda», señalan en un comunicado reciente. Piden medidas concretas: mayor vigilancia, refuerzo de servicios sociales, presencia continuada de educadores de calle y un plan integral de prevención y tratamiento de adicciones. Consideran que la droga no es solo un problema individual, sino un síntoma de abandono social que requiere un abordaje amplio, sostenido y participativo. El clamor de los vecinos no es una queja aislada, sino un grito colectivo para evitar que el barrio vuelva a ser estigmatizado y, sobre todo, para proteger a sus jóvenes, los más vulnerables ante esta realidad. La pelota está ahora en el tejado de las administraciones.

* Vicente Campos es presidente de la Asociación de Vecinos San Pablo