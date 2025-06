La centralidad de Feijóo

Pedro Sánchez ha convertido la Moncloa en una Numancia de opereta mientras él encarna el papel de falso Viriato sin épica, ni ética, ni mucho menos heroísmo. Mientras dé todo cuanto le pidan sus interesados socios, sabe que nadie lo mueve del sillón presidencial. Por si alguien albergaba dudas, así lo ha dicho Aitor Esteban, el del tractor en boca de Rajoy, ese parlamentario profesional del Congreso que ahora dirige el PNV, partido crucial en aquella vendetta de la moción de censura que encumbró al Viriato de pega, denunciando corrupción y anunciando honestidad por boca de Ábalos. Entre tanto, Abascal y los suyos colaboran en hacer difícil la alternancia (con la anuencia de personajes tales como Esperanza Aguirre), en un posicionamiento a caballo entre Milei y Trump, dos peligrosos visionarios. Y atentos a Isabel Díaz Ayuso, la reina del cine mudo para el maestro Raúl del Pozo, dispuesta a seguir dando golpes de efecto dirigidos al personal más proclive a que la nave del PP dé una guiñada a estribor en soterrado tarareo de la engañifa semántica acuñada por Vox: «La derechita cobarde». De las ubres políticas de Aguirre nacen Ayuso y Abascal. Ahí es nada.

Alberto Núñez Feijóo dijo el domingo ante cien mil manifestantes que la centralidad es el camino para llegar a gobernar España. Fórmula ganadora de José María Aznar, dilapidada por Rajoy mientras fumaba puros y leía Marca en Génova 13. Ajeno a la realidad política e indolente con las maniobras de los propios que ante sus narices dieron gasolina a Abascal, a la sazón delfín de Aguirre, con el resultado de todos conocido. Volvemos a la reflexión de Ricardo de la Cierva en su libro La derecha sin remedio (Plaza & Janes, 1987), de la que sí pareció aprender Aznar años después. Feijóo gana elección tras elección, sin embargo la unión de fuerzas parlamentarias de diverso pelaje e interés, solo con las de izquierda Sánchez no podría gobernar, permite tal proceso de desquiciamiento político en el que, ayer mismo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en nombre del Gobierno habló en defensa del fiscal general del Estado, pocas horas después de conocerse el procesamiento de Álvaro García Ortiz por el Tribunal Supremo. Un dislate, propio de enclaves caribeños.

Aviso

Tras la multitudinaria concentración de Madrid, un portavoz de Vox salió a la palestra para expresar el deseo de que Feijóo no engañe a cuantos ciudadanos acudieron desde diversos puntos de España. Momentos antes el presidente del PP había lanzado un aviso a los de Abascal: «Nosotros no vamos a equivocarnos jamás de adversario». La estrategia de Vox no anima a contemplar una futura alianza de Gobierno centrista, liberal y moderada, en la que concernir a la mayoría de españoles. En la fracasada Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en Barcelona, mediando la estupidez de pinganillos, Pedro Sánchez dejó clara su intención de no convocar elecciones hasta julio del 2027. Si llegado el día Feijóo vuelve a ganar y puede llegar a la Moncloa pactando con Vox. ¿Qué va a pedir a cambio Abascal? ¿Querrá jugar el papel de Puigdemont con Sánchez?

Periodista y escritor