El gran cambio

El polígrafo Ribelles Comín dejó escrito en su libro de 1905, Intereses económicos, agrícolas, industriales y mercantiles de Castellón, un descriptivo párrafo en el que refiere con precisa y, sin duda, cortejada prosa, lo que significó el cambio de la ciudad desde la última década del siglo XIX a la primera del siglo pasado: «Quien no ha conocido a esta ciudad antes del año 1872, convertidos los viñedos y algarrobales en nuestros hermosos paseos de Ribalta y de la Alameda y toda esa partida de Benadresa que simula hoy un paraíso por la variedad y riqueza de sus producciones y jardines y por la belleza y esplendidez de sus edificios conocidos por masets y por torres en Cataluña; quien no ha visto cruzar por esta ciudad a un sinnúmero de aguadores de ambos sexos ejerciendo su lucrativa industria de transportar en carritos de mano a las casas del vecindario el agua fangosa de la acequia mayor, que, con la que se extraía de los pozos y cisternas y servía de bebida al vecindario, no puede apreciar como nosotros la transformación operada y los cuantiosos beneficios que ha obtenido Castellón con la conducción de las aguas potables de la Rambla de la Viuda».

Transformación

Sin duda, el erudito Ribelles no pone coto al ditirambo a la hora de adular, cuanto supuso la transformación de nuestra ciudad, pero se pecaría de injusticia si no reconociéramos que algo hubo de verdad en esas encarecidas líneas. El cultivo y la exportación del naranjal, de la vid y del azulejo trajo una prosperidad a la localidad, de la que fueron referentes las obras públicas que mejoraron la calidad de vida de sus gentes.

Cronista oficial de Castelló