Quan governa el PSOE, Castelló avança

No és casualitat. Si la província de Castelló bat rècords d’ocupació any rere any és perquè darrere hi ha polítiques valentes i decidides de tint socialista. El mes de maig l’hem tancat amb la xifra d’atur més baixa en 17 anys: 32.611 persones desocupades. Un número que ens recorda que sí, que hi ha encara molt a fer, però que clarifica que quan governa l’esquerra, la nostra economia posa l’accelerador.

El camí no ha estat fàcil. Veníem d’una llarga dècada d’angoixa i de retallades, d’un país en mans d’un PP ultraliberal i corrupte que no va deixar res dempeus. Fins a 2018. Des d’aquest any, les afiliacions a la Seguretat Social no han deixat de créixer, el ritme de creació d’empreses és imparable i tenim més treballadors que mai produint i creant riquesa per a Castelló.

Precàries

Això no ha sigut fruit de la bona sort. La recepta es diu socialisme. És fer política que posa les persones al centre, és dignificar el treball i és donar seguretat a empreses i treballadors. La reforma laboral del govern de Pedro Sánchez va ser el punt d’inflexió, gràcies a la qual la immensa majoria de contractes signats a Castellón són indefinits. No cal dir que, amb Rajoy, les relacions laborals eren en gran part precàries. Amb un SMI per terra, sense drets.

És la diferència entre governar per la gent o fer-ho per uns pocs. Hem sacsejat el sistema i ara liderem a Europa el creixement econòmic i social. En raó PP i Vox estan sempre cremant els carrers; perquè no suporten la realitat.

Els socialistes seguirem fent el que la dreta no fa. Apostar pel treball. Ells estan per una altra cosa, com intentant salvar Mazón del calvari judicial que li espera. Governar és una cosa seriosa, i nosaltres ho estem demostrant.

Vicesecretària general del PSPV-PSOE de Castelló