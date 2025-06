Viu l’estiu amb optimisme

Dies arrere, els nostres joves van viure un repte important: les proves d’accés als estudis superiors. Aquestes proves han canviat, i ja veurem si, realment, a través de l’ensenyament públic (i no del concertat, en el qual sempre hi ha una elevada pujada sistemàtica de notes al Batxillerat) es fomenta una millora de la igualtat d’oportunitats accessible i real per a tothom, independentment del seu origen social i econòmic.

Igualment, molts d’aquests joves també s’iniciaran en el mercat laboral. Però... Tenim condicions laborals justes i salaris dignes? Estem fent bones polítiques d’habitatge per tal de proporcionar-los un habitatge assequible que els permeta independitzar-se?

És essencial que els nostres joves confien en les polítiques d’esquerres per a tenir una perspectiva més optimista. Alguns missatges que hem vist aquest diumenge al carrer ens confonen. No tots els polítics som màfia! Vivim en una democràcia real i, per això, no hem de ser equidistants, ja que això genera desafecció i pot fer que es creguen els missatges simplistes que els dona el feixisme.

Il·lusió

Què serà dels adults que ens apropem a la vellesa si aquests joves estan desencantats? Esforcem-nos perquè tinguen il·lusió i perquè no ens llancen a les escombraries, com fan algunes residències de gent gran actualment. Igual que al llarg de la seua vida, aquests espais han de ser acollidors i respectuosos amb els nostres iaios i iaies.

I acollidora i respectuosa, amb iaios i iaies, xiquets i xiquetes, joves i societat en general és la nostra programació d’estiu al Termet. Una programació oberta a totes i tots, una programació que ens permetrà veure i viure amb més il·lusió i allunyar-nos, per uns moments, de les moltes preocupacions i obligacions del nostre dia a dia. Un baló d’oxígen enmig d’una vida que ens viu però que hem de viure.

Regidora de Compromís per Vila-real