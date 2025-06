Sheila, Noemí, Esmeralda...

Els noms no els diran res a la lectora o lector que llegesca el titular. Però, amb tota seguretat, en algun moment de la seua vida uns noms tan anònims i normalets com aquests els han acompanyat.

Tenim una arrelada costum a no prestar massa atenció a aquells beneficis i avantatges que la societat de benestar en la que vivim ens proporciona. Ho passem per alt. Tal vegada, fins que un dia, de forma totalment inesperada, ens cau a sobre una petita desgràcia un tràngol fotut o una malaltia, ni que siga lleugera.

I en aquest punt és on entren, amb discreció, sense fer cap cosa extraordinària, gent com la que hi ha darrere de noms com els apuntats a l’inici de l’article.

Gent anònima per al usuari normal, per al pacient que es veu sotmés a unes condicions que, per diferents i estranyes el posen situació incòmoda. I és ací on, més enllà de les estructures, de la normativa vigent, de les condicions imperants o ell que es vulga, quan es veu la calidesa, l’empatia, la gràcia i la disposició amable d’unes persones fins aquell moment totalment desconegudes.

Somriure

Possiblement després de l’episodi, i si es resol favorablement amb més seguretat, ens oblidarem dels mals moments, fins i tot de les cares i els gestos que ens han acompanyat, amb un somriure o unes paraules d’ànim.

Les persones com indicades dalt fan el seu paper professional i gràcies a això tornem a casa. Però la veritat del tot és que no només hi ha professionalitat. Al darrere del ben fer i actuar hi ha una calidesa i una bona disposició que no s’aprèn nomes a les facultats, sinó que eixa actitud ha arribat a ser una senyal d’identitat dels nostres professionals sanitaris.

I per això aquest article vol ser un elogi a tantes i tantes persones anònimes com elles que fan que els moments incòmodes i desgraciats de la nostra petita existència siguen un poc més amables. Gràcies per tant a tantes Sheyles, Noemis i Esmeraldes que hi ha al darrere dels professionals. Als seus gestos i somriures.

Sociòleg i traductor