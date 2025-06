Fa un mes, supose que com la majoria de la gent de Castelló, no sabia que a Suïssa hi havia un municipi anomenat Blatten. Aquest poble era, i sí, «era» en passat està molt ben utilitzat, un lloc bucòlic a les muntanyes, en una vall als peus d’una glacera. Una glacera que, a causa del canvi climàtic i les altes temperatures contínues, no sols ha retrocedit, sinó que ha acabat col·lapsant i soterrant aquest poble sota tones de roca, fang i gel.

Ja vos avance que l’allau va ser advertida per les autoritats, i els habitants del poble havien sigut evacuats. Però tota aquesta gent, les 300 persones que hi vivien, han perdut les seues cases i la seua llar. I, per fer-se una idea, dels 135 municipis de les nostres comarques, al voltant de 53 tenen menys de 300 habitants. De fet, el que ha passat és com si ací desapareguera Fanzara de la nit al matí.

Ja veuen: a causa del canvi climàtic, que la dreta que ens governa a Castelló i al País Valencià o bé nega, o bé reconeix però no actua de manera decidida per mitigar-ne els efectes, les conseqüències per a tots nosaltres poden ser terribles.

Sequeres extremes

I sí, segurament poden pensar que ací no hi ha cap glacera, però les sequeres extremes dels últims anys han mort centenars d’arbres als nostres boscos, i el desgel als pols comporta el risc d’un increment del nivell del mar. El risc de desertificació, o de retrocés de la costa, així com les altes temperatures d’aquest mes de maig, són riscos i realitats que no podem ignorar, pel benestar i la seguretat de totes i tots nosaltres.

