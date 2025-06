Cevisama no puede acabar así

No era una feria más. Era nuestra feria. Sí, hablo en pasado, porque, lamentablemente, así nos lo han impuesto: en 2026 Cevisama dejará de existir como cita propia para convertirse en una sección dentro de otra feria.

Lo han anunciado como si nada, pero quienes hemos vivido esta feria desde dentro sabemos que lo que se ha perdido es mucho más que un espacio expositivo. Se ha perdido una herramienta de trabajo, un espacio de proyección, una ventana al mundo... Es un gran revés, principalmente para el sector cerámico de la provincia de Castellón, pero también para todo el entramado económico que lo rodea: hoteles, servicios, transporte, comercio, hostelería, etc.

Además de las visitas a las empresas durante la feria, recuerdo perfectamente los días previos, cuando iba a Valencia para estar con la gente que trabajaba intensamente para que todo estuviera a punto: montadores, electricistas, operarios... Me encontraba con muchas caras conocidas de mi pueblo y de pueblos vecinos.

Insisto: son muchos los sectores que se beneficiaban de una cita internacional que generaba empleo, sinergias y visibilidad. Y ahora, de repente, nos encontramos con una decisión tomada sin consenso, sin debate y, sobre todo, sin consideración hacia las consecuencias. Sé que son datos de sobra conocidos, pero nunca está de más recordar que Castellón es líder industrial gracias al sector cerámico, que representa cerca del 40 % de nuestro PIB y da empleo directo e indirecto a una de cada tres personas trabajadoras de la provincia.

Durante décadas, Cevisama ha sido el principal escaparate internacional para nuestras empresas, especialmente para las pymes y la industria auxiliar. Un espacio donde se abrían mercados, se captaban inversiones, se proyectaba talento y se ponía en valor aquello que nos hace únicos: calidad, diseño y capacidad de innovación.

¿Y ahora va a quedar relegado a un rincón dentro de otra feria? Como alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE de Castellón, lo digo con claridad: esta es una decisión equivocada, injusta y muy peligrosa. Cevisama merece continuar como cita propia, con fuerza e identidad. No es solo una cuestión de prestigio, es una cuestión de dignidad. Dignidad para el sector, para sus trabajadores y para todo un territorio que ha crecido a su lado.

Por eso, desde nuestro grupo en la Diputación de Castellón, junto con Compromís, hemos impulsado una declaración institucional exigiendo medidas urgentes. Hace falta una reacción. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que defender aquello que nos hace fuertes. Y Cevisama es (o era) una parte esencial de nuestra fortaleza.

Somos conscientes de que todo proyecto debe evolucionar. Que hay que revisar, mejorar y adaptarse a los nuevos tiempos. Que hay que facilitar la participación de las empresas y reforzar la utilidad de una feria para el conjunto del sector. Pero hacer eso no implica renunciar a Cevisama. Al contrario: es desde un proyecto propio y con identidad desde donde podemos crecer e innovar con ambición.

Por eso, proponemos que la Generalitat valenciana active, con carácter de máxima urgencia, una mesa de trabajo con todos los agentes implicados: empresas, patronales, sindicatos, centros de innovación, cámaras de comercio e instituciones públicas. Esta mesa debe servir para redefinir el futuro de la feria, buscar nuevas fórmulas, fechas alternativas si es necesario o formatos híbridos, pero en ningún caso renunciar a una feria cerámica con entidad propia como lo era hasta ahora.

Una respuesta de altura

Castellón no puede competir en condiciones de desigualdad. No debemos resignarnos a perder un espacio de proyección que ha sido clave para nuestro liderazgo. Por eso, es fundamental que la Generalitat valenciana escuche el clamor del sector y actúe. Hace falta una respuesta a la altura. Una respuesta con visión estratégica, que no se limite a gestionar un calendario, sino que apueste de verdad por dar continuidad a Cevisama con un modelo ferial sólido, innovador y adaptado, cómo no, a los retos del presente.

Nuestro compromiso es claro: colaborar de una manera lo más activa posible en la defensa de una industria que es columna vertebral de nuestra economía y de nuestro territorio. Este es el momento de actuar y luchar para mantener esta feria. De escuchar al sector, de sumar esfuerzos y de imaginar el futuro con ambición. Porque Castellón no puede permitirse perder su feria. Porque, tras más de 40 años, Cevisama no puede (ni debe) acabar así.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón