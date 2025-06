Debilitar por descrédito

Estos días y en torno a la fracasada manifestación del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez, me refiero a la que pregonaba esa barbaridad de que en España hay que elegir entre democracia y mafia, he leído algún titular de prensa que por desacertado me ha llamado la atención.

En cualquier caso, aclaro, que al escribir este corto no me quiero referir a eso tan desvergonzado y contra natura de ver a Aznar y a Rajoy repetir, en primera fila, la mencionada consigna. Sobre todo porque es público y notorio, en la reciente historia de la democracia y en la conciencia colectiva de los españoles, que los gobiernos más parecidos a la mafia han sido los de estos dos. Tan cierto que parte importante de sus ministros han sido carne de cárcel y, el propio partido, el PP como tal, también ha sido condenado por algo parecido a sacar beneficio de la maldad contra el sistema democrático. Y es que la derecha española, lejos de ser un partido político homologable a los que ocupan ese mismo espacio en otros países europeos, ha sido y es incapaz de asumir del todo el régimen democrático y el contrato social y político que fundamenta el Estado de derecho.

Pulso ideológico

Pero bueno, aunque lo dicho venía al caso, yo me refería a ese título periodístico que decía que Feijóo le mantiene el pulso ideológico a Pedro Sánchez. ¡Qué burrada! ¡Qué desatino! Si algo define a Feijóo es que desde que ha llegado no ha presentado ideas ni propuestas políticas alternativas para solucionar los problemas que sufren las tierras y las gentes de España. Feijóo solo insulta, ofende… y busca debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez desde el descrédito. Todo indica que nos quiere llevar a una democracia sin política, sin soluciones y, por desgracia, también a una política sin ética.

Analista político