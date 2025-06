Vila-real, ciutat de la salut i l’esport

«Mens sana in corpore sano». Aquesta expressió ha perdurat al llarg dels segles perquè encarna una veritat profunda i universal: el benestar físic i el benestar mental estan profundament relacionats. A Vila-real sabem què cuidar el cos, a través de l’activitat física, l’alimentació equilibrada i el descans, no és una qüestió estètica, sinó una manera de millorar tant la salut física com l’estat emocional.

Amb aquesta filosofia, la nostra ciutat, amb cor de poble, aposta fermament per l’esport, amb una oferta àmplia i diversa, pensada tant per a les persones que el practiquen com per a les que el gaudeixen com a espectadors. Aquesta aposta es veu reflectida en esdeveniments com el Campionat d’Europa de pes mosca que acollirem el 28 de juny al Centre de Tecnificació Esportiva, una cita de primer nivell que ens reafirma com a referent esportiu al territori. També aquesta setmana s’ha presentat la nova edició de l’Infinitri Sprint Vila-real, que tindrà lloc el 27 de juliol i que, en l’última convocatòria, va comptar amb més de 200 participants.

Amb l’arribada de l’estiu, Vila-real continua impulsant l’activitat física per a totes les edats. Perquè els més menuts puguen gaudir d’un estiu actiu i saludable, s’han oferit 1.775 places entre l’Escola Esportiva i la campanya Estiu Actiu. A més, els clubs organitzen diversos campus, entre els quals destaca el Campus Gigantes del bàsquet. Paral·lelament, com a ciutat referent en futbol, hem acollit competicions com el XXXII Torneig Nacional Ascale LaLiga FC Futures, que ha reunit més de 400 persones entre jugadors, equips tècnics, aficionats i famílies. També cal destacar l’èxit del museu Inmersión Villarreal, que des de la seua inauguració en 2024 ha rebut 16.000 visites, consolidant-se com un pol d’atracció turística i esportiva.

L’agenda local continua sent intensa i diversa, amb gran varietat d’esdeveniments que posen de manifest el nostre compromís amb la promoció de l’activitat física. Recentment, hem pogut gaudir de cites consolidades com el V Trofeu de Ciclisme Escolar Sebastián Mora, amb 140 participants; la cursa 5K de l’Associació de Filles de Maria del Rosari, que ha reunit 700 corredors; i la Unbroken Race, amb 400 competidors. A més, s’ha disputat la final de la Lliga de Bàsquet de la FEDI, amb sis equips, així com la Lliga Femenina de Futbol Sala Sorda, amb cinc equips; dos exemples clars del caràcter inclusiu de l’esport. Així mateix, destaca la III Trobada Nacional d’Estils Tradicionals, organitzada per l’Associació Internacional Espanyola de Wushu, Kung-Fu i Cultura Xina Luoan Wong i celebrada al Pavelló Sebastián Mora, que no només té un gran valor esportiu, sinó que també és una finestra a la cultura xinesa, promovent la seua riquesa i profunditat a través de l’esport i la tradició.

Models de gestió

La nova Vila-real del segle XXI és innovadora també en l’esport, per això la Casa dels Mundina ha acollit recentment una jornada sobre IA aplicada a la gestió esportiva, organitzada per l’Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana, que ha aportat una mirada actual i transformadora de l’esport, reforçant el nostre compromís amb l’actualització i millora contínua dels models de gestió.

Tot aquest impuls esportiu és fruit del treball conjunt que fem, persones i institucions, per avançar com a ciutat. Aquest esforç es tradueix en un suport tangible, amb ajudes i subvencions destinades als clubs i esportistes d’elit, que van sumar 250.000 euros el 2024 i que augmentaran fins als 274.000 euros en 2025, a més dels 24.000 euros aportats al conveni amb la Càtedra d’Activitat Física i Oncològica (CAFO).

Tanmateix, les instal·lacions esportives constitueixen un pilar clau en aquesta aposta, oferint les condicions òptimes i immillorable per a la pràctica esportiva i promovent la cohesió social, el benestar i l’excel·lència. Aquestes infraestructures esportives, juntament amb la implicació activa de tota la comunitat, asseguren que Vila-real continue sent un referent esportiu on tothom troba el seu lloc per créixer i gaudir d’un estil de vida saludable i actiu.

Seguretat

Consolidada com una ciutat de salut i esport, Vila-real manté una estreta col·laboració amb la societat civil i la pràctica esportiva, gràcies al treball constant de la Policia Local, els Serveis Públics, els Serveis Municipals d’Esport, Protecció Civil i els equips tècnics, jurídics i administratius que gestionen totes les autoritzacions i planifiquen cada esdeveniment amb la màxima cura i seguretat. Des de l’Ajuntament, volem expressar el nostre agraïment més sincer per la seua dedicació, especialment en un moment en què treballen amb una plantilla reduïda, la qual està prevista reforçar mitjançant nous processos selectius que s’activaran quan entre en vigor el Pressupost del Renaixement.

Alcalde de Vila-real