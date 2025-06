La podredumbre es transversal

Lo decía Jean Meckert en Los golpes (Las afueras) —traducción de Javier Bassas—, con esa furia contenida que solo pueden permitirse los que ya han perdido la fe en todo: «¡Sí, la política! ¡Hermosa ciencia! ¡Pero no es para nosotros!». Y tiene razón. No lo ha sido nunca. Al menos, no para los que aún creemos que vivir con dignidad es algo más que sobrevivir al precio del alquiler o la hipoteca, o al coste de llenar la nevera. No para los que asumimos que ser ciudadano no debería significar ser espectador indefenso de la infamia.

Lo que está pasando ahora en la política española no es nuevo. Es otro capítulo más en la gran enciclopedia de la vergüenza nacional. Y no hablo de un partido u otro, sino de todos, porque el lodazal no entiende de colores ni siglas. Existe aquí una cultura del poder profundamente arraigada en la impunidad, en la costumbre de confundir la gestión pública con la propiedad privada, en la certeza de que siempre hay un escaño, un acta o una puerta giratoria que te salvará el cuello.

Y mientras tanto, los de abajo. Los que callan. Los que gritan. Los que votan sin convicción o se abstienen por hartazgo. Los que pagan el pato. Los que –como diría Tabucchi en Sostiene Pereira (Anagrama) con traducción de Carlos Gumpert y Xavier González Rovira– obedecen a quien grita más, porque en el Sur, en este Sur que es España, el sol calienta pero también adormece, y la bronca se impone al diálogo.

¿Y la opinión pública? ¿Esa a la que tanto apelan los editorialistas de salón y los tertulianos de nómina? Es un truco, como bien apuntaba Silva en la novela. Una entelequia útil cuando conviene, y prescindible cuando estorba. Porque aquí no manda el pueblo. Mandan las estructuras. Mandan los partidos. Mandan los que saben jugar con las reglas que ellos mismos diseñan.

Decía Meckert que estamos demasiado cerca de la vida como para asumir hipocresías. Y sin embargo, cada día tragamos con más. Porque la política, esa que debería ser herramienta de transformación, ha sido secuestrada por una casta de profesionales cuyo único proyecto es perpetuarse en el cargo y vaciar lo común.