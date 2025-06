Orgullo patrio

El otro día, a Luci la pararon en un control de carreteras para vigilar el alcohol y las drogas de los conductores. No se puso nada nerviosa. Venía de trabajar y, obviamente, como persona responsable, no había tomado nada que pudiera causarle problemas. Hasta aquí todo muy normal, aunque está el factor ese de que cuando te para la policía, uno se pone muchas veces un tanto nervioso, aunque sea sin motivo, y piensa si ha cometido algún error en la anterior rotonda, si iba demasiado deprisa o si falta algún papel en la documentación del coche. A mí, que llevo gafas, suele inquietarme si tengo las de repuesto en la guantera, que siempre están ahí, pero uno se aturrulla un poco y cuando se le acerca el agente no lo recuerda.

Pero volvamos a Luci. Ella, más que inquietarse, se puso muy contenta. Luego les digo por qué. Le preguntaron si el coche iba a su nombre y respondió que sí. Su sonrisa entonces se incrementó; estaba segura de que a continuación le pedirían documentos que acreditasen esa propiedad. Pero el guardia civil se fue a la parte de atrás, miró la matrícula y por la emisora cantó sus números y letras. En ese momento, Luci, por primera vez, les ofreció, sonrisa en ristre, su documentación. El agente entonces le dijo su nombre completo. Ella asintió y volvió a ofrecerles mostrar el DNI. Ni siquiera se dignó el policía a contestarle.

Indignada

La dejaron marchar sin siquiera hacerle test de alcoholemia ni prueba de drogas. Supongo que vieron un hablar racional y tranquilo, y percibieron que verificar lo evidente iba a ser una pérdida de tiempo y de recursos. Así que Luci se fue de allí indignada, cabreada. ¿El motivo de su enojo? Que acababa de perder la oportunidad de mostrar por primera vez el Documento Nacional de Identidad que había recibido apenas unas semanas atrás. Y es que Luci, después de más de 20 años de residencia en España, recién ha logrado la nacionalidad de su país de adopción.

Quizá como sucede con las religiones o la política, los conversos suelen ser los más fanáticos. Luci está más orgullosa de ser española que la mayoría de los que tenemos esta nacionalidad de cuna. Tal vez porque para lograrlo ha tenido que pelear durante mucho tiempo con la burocracia, gastar una buena cantidad de dinero y de tiempo para alcanzar un objetivo que, en realidad, tampoco es que le vaya a reportarle evidentes beneficios. De hecho, probablemente el esfuerzo realizado para pasar del NIE al DNI no compense sus ventajas.

Todos los que estamos cerca de ella (Luci pertenece a mi familia política, en concreto es mi cuñada) estamos muy orgullosos de ella. No porque ahora sea española, que eso es lo de menos, sino porque se ha convertido en una mujer valiente, segura, trabajadora, decidida y empieza a tener la suerte que merece. Esperemos que la próxima vez le soliciten los papeles, para que pueda lucir su flamante DNI. Al contar la anécdota bromeábamos con que los domingos de madrugada se diese vueltas en el coche a la búsqueda de más controles.

Desde hace unas semanas este país puede estar orgulloso de tener una nueva ciudadana como ella.

Editor de La Pajarita Roja