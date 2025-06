Traure pit de l’empastre

És sorprenent que PP i trànsfugues d’Almassora traguen pit d’haver aprovat un pla econòmic, una ferramenta obligatòria quan un govern se salta els límits fixats per la llei. Una eina extraordinària que s’exigeix quan la cosa se n’ha anat de mare. Felicitar-se per aprovar este pla és com felicitar-se per fer cas a l’alto de la Guàrdia Civil després de saltar-se un semàfor en roig. Només faltava!

Aclarit això, cal dir que l’objectiu del pla era trobar més d’un milió d’euros per tornar a quadrar uns comptes desquadrats (quins grans gestors!). Analitzem ara d’on s’han tret els diners.

Gastar menys

Davant la situació d’urgència generada, el més raonable era que PP i trànsfugues s’apretaren el cinturó: revisaren els pressupostos i eliminaren despeses consignades, xicotetes inversions no urgents, projectes menors... En definitiva, fer el que fem tots a casa davant imprevistos: gastar menys i repassar d’on rascar diners. Vendre patrimoni seria sempre l’última opció. El patrimoni cal conservar-lo per als que vindran, no?

Doncs no. PP i trànsfugues, de la mà de Vox, han decidit vendre quatre parcel·les dels poquíssims terrenys públics del poble, perquè la majoria ja els va malvendre el PP en el passat. Terrenys que caldria reservar per futures infraestructures: poliesportius, piscines, habitatges per a jóvens...

PP i trànsfugues han fet allò fàcil: vendre patrimoni. Així, la seua festa, que no para, la paguem entre totes i tots amb el patrimoni del poble.

No és per a traure pit.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament d’Almassora