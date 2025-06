Pel que encara queda per fer

El 13 de juny vaig complir 10 anys d’alcaldessa de la Vall d’Uixó. És l’orgull més gran que tinc i tindré mai. No és una qüestió d’ego. És l’orgull de transformar el poble que m’ha vist néixer i créixer i que compartisc cada dia amb els meus veïns i veïnes, amb la meua gent. I la commemoració d’estos 10 anys ha arribat en un moment en què és plenament visible la transformació que està experimentant la ciutat que estime.

Per exemple, la setmana passada vam anunciar l’obertura del procés de licitació de les obres del parc aquàtic del Paratge de Sant Josep. La intenció és que les obres comencen en el mes de setembre, amb un termini d’execució de set mesos que permetrà que a l’estiu de l’any que ve estiga obert el nou complex. El nou projecte posa solució al problema històric de fugues d’aigua que patia la piscina, agreujat quan el PP va privatitzar el servei sabent que es perdia aigua. Per a no tornar a caure en els errors del passat la gestió serà pública i tindrà un preu accessible per a totes i tots.

Una altra de les bones notícies ha sigut la finalització de les obres de la segona fase del Camí de l’Aigua, que han millorat l’entorn del Roser i la Cova Santa. Gràcies als fons europeus els carrers són ara accessibles, més segurs i més amables, el qual és especialment important perquè ací es fa molta vida al carrer. Esta zona estava molt deteriorada pel pas del temps i ara l’hem adequat i modernitzat, com ja vam fer en la primera fase que connecta les places del Centre i de l’Assumpció.

Entre les coses més destacades d’estos dies vull fer menció també a la recepció a l’equip junior femení del club de bàsquet, campió de lliga zonal. Les xiques em van transmetre la seua il•lusió i l’orgull compartit de representar la Vall a través de l’esport. La millor notícia és que l’any que podran estrenar el nou pavelló poliesportiu municipal, que ja ha acabat la seua primera fase i sis empreses opten a fer la segona. Després de l’estiu començaran les obres i estarem cada vegada més a prop que siga una realitat, complint així amb una reivindicació històrica del món esportiu local.

Esta setmana també la iniciem amb un projecte que arranca. I és clau, també perquè ha sigut molt demanat i perquè és molt necessari. Hui mateix comença la primera fase de les obres de rehabilitació del carrer Guzmán i adjacents, que consistiran en la renovació de la xarxa d’aigües en un dels punts més importants del municipi atés que connecta la zona nord amb la resta de la ciutat. A més ampliarem i farem accessibles les voreres i asfaltarem el carrer.

Són quatre exemples, però podria parlar-ne de molts més. Perquè en 10 anys hem posat les persones en el centre de les polítiques municipals i hem impulsat una transformació urbana, social i econòmica que hui ja no és només un projecte: és una realitat palpable. Les inversions que estem realitzant no són fruit de la casualitat, sinó de la mirada llarga, la planificació estratègica, la gestió rigorosa i la capacitat de captar fons externs com els de la Unió Europea.

Si pense en el futur hi ha una altra qüestió clau: el sòl industrial. Els tràmits per a l’ampliació del polígon Belcaire avancen i obrirem una nova etapa per a l’economia local i comarcal. És una oportunitat perquè les empreses que ja estan a la Vall cresquen, per a atraure’n noves, generar ocupació i oferir futur als nostres joves. Perquè una ciutat que vol avançar i tindre futur ha de tindre sòl industrial disponible, però també ha de cuidar el seu teixit empresarial i comercial. I ho estem fent amb la incubadora de projectes innovadors del centre de transformació digital, amb el programa de consolidació empresarial o amb el suport a les campanyes i iniciatives de les associacions.

El camí no ha sigut fàcil

En estos 10 anys el camí no ha sigut fàcil. Hem tingut moments molt durs: una pandèmia, els efectes de la guerra d’Ucraïna, un deute municipal desproporcionat i l’herència d’una ciutat que era la més vulnerable d’Espanya. Però hem estat a l’altura. I no perquè siga jo qui ho diu, sinó perquè la ciutadania ho ha reconegut amb la seua confiança durant tres legislatures consecutives. Tres legislatures que tot i els condicionants i els entrebancs ens han permés fer coses que pareixien impossibles o de les quals es parlava des de feia dècades però mai s’aconseguien.

Amb més anys de govern encara aconseguirem més coses. Perquè hem fet moltes coses en este projecte col•lectiu, gràcies a un equip de govern incansable i lluitador, a la col•laboració constant amb la societat civil, les associacions i el personal que treballa en l’ajuntament. Per això este desé aniversari no és una fita personal. És un motiu per a celebrar el camí recorregut junts i un punt d’inflexió per continuar treballant amb força pel que encara queda per fer.