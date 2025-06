Realmente me sabe mal referirme al presidente del Gobierno de España de esta manera, pero se lo ha ganado a pulso. En 24 horas ha pasado del discurso «todo es mentira, me persiguen» a «man engañao», tomándonos a todos por tontos.

¿Nos hemos olvidado que hace apenas una semana Sánchez, todo su gobierno y partidos satélites afirmaban que la Guardia Civil y el poder judicial formaban parte de la fachosfera y les perseguían?

La UCO y los jueces hacían su trabajo y El Sánchez y su banda estaban intentando desesperadamente desprestigiar y desmantelar dos instituciones claves en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

¿Le ha engañado Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y diputado que colaboró en amañar las primarias en su favor? ¿Le ha engañado Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y ministro? ¿Le ha engañado su hermano, que aceptó un sueldo sin necesidad de trabajar pagado por los españoles? ¿El Sánchez no sabía dónde no trabajaba su hermano o más bien propició ese no-trabajo con su sueldazo? ¿También le ha engañado su mujer, imputada por tráfico de influencias?

No me creo que al Sánchez le engañe todo el mundo, al menos a mí él no me engaña.

Y mientras tanto, Compromís ha pasado de colaborador necesario a ni ver, ni oír, ni decir nada, como hacen los tres monitos del santuario de Toshogu, no sea que se acaben las paguitas por estar en el Gobierno de El Sánchez.