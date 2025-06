Las siglas son de Vehículos de Movilidad Personal, vulgo patinetes, lo que podríamos equiparar con las bicis eléctricas. Y es que en 2024 se produjeron más de 1.500 siniestros declarados y seguro que muchos más. Hubo 3.000 heridos y 14 fallecidos. En los últimos años va en aumento el número de accidentes, porque cada vez hay más VMP. La regulación, bienintencionada, no la impone la autoridad y no se respeta por muchos maleducados, con lo que pone en riesgo su vida y, peor, la de los demás. Se supone que tienen prohibido ir por aceras y zonas peatonales, y circular por el carril bici, lo que se infringe todos los días. Los puede llevar cualquiera, sin preparación y sin seguro de responsabilidad civil, que debía ser obligatorio. No deben superar los 25 km/h pero es fácil trucarlos y algunos pasan como una exhalación. No se puede usar el móvil o llevar auriculares, por la noche no pueden ir sin alumbrado y prendas reflectantes y siempre con casco. ¿Alguien cumple todo esto? Las baterías, que suelen ser de litio, tienen alto riesgo de sobrecalentarse, incendiarse o explotar, generando gases tóxicos, por eso se prohiben en transportes públicos. Y sobre todo deben respetar las señales de tráfico, entre ellas los semáforos y pasos de cebra: algún extraño gen debe de invadir a todos sus usuarios, porque nunca se paran y eso es un grave riesgo. Cada cual sabrá. El caos de la regulación es significativo, debería unificarse y sobre todo enseñar educación a sus usuarios porque algunos cumplen pero muchos creen que todo esto no va con ellos. Y se juegan la vida.