Donem la cara perquè som socialistes

Soc militant del PSOE i no m’amago. Donem la cara, sempre. I també ara, en els moments difícils, quan hi ha àudios que parlen de corrupció i menyspreen les dones. Ho redacte tal i com ha passat, per molt greu que siga. No es pot amagar.

No som perfectes. Com qualsevol organització, no som immunes a la corrupció. Però al contrari del que fan altres partits, nosaltres la combatem. En només set hores s’han apartat les persones implicades. Set hores. Compareu-ho amb els set mesos que han passat des que el president del Ventorro es menjava les postres mentre centenars de valencians morien ofegats i ningú ha dit res. O amb el silenci absolut quan els papers de Bárcenas apuntaven a comissions per a M. Rajoy, que encara avui no saben qui és.

Res a canvi

Nosaltres no som com ells. Al PSOE no s’expulsa a qui denuncia la corrupció, com li va ocórrer a Casado. S’expulsa a qui la practica. Som un partit honrat, format en un 99,9% per persones que ara i quan deixem la política podrem mirar als ulls als nostres veïns i dir-los que hem dedicat part de la nostra vida a ajudar els altres sense esperar res a canvi.

No permetrem lliçons de ningú, i menys del PP, l’únic partit condemnat per corrupció a Espanya. Ni de Mazón ni de Barrachina, qui potser no s’enrecorda que s’asseu al ple en una cadira tacada per un corrupte amb les seues sigles.

El PSOE és la decència de milers de persones que des de fa 146 anys es deixen la pell cada dia en pobles i ciutats. Una dignitat que inclús ha portat militants nostres a morir per defensar la democràcia. Això és el Partit Socialista. I aquest és el partit que jo defensaré, sempre.