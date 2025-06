El retorno del nubarrón

Santos Cerdán entró en el Parlamento esgrimiendo que no tenía nada de lo que defenderse, que «le costaba creer» que existiese un informe de la UCO vinculándolo con el caso Koldo y llevaba razón. Conocida la transcripción de las escuchas, la verdad es que todo indica que ante lo que estamos, de momento, es en realidad ante el caso Cerdán, quien según los indicios envió desde el norte al grandullón para ponerlo al lado de Ábalos y poder arramblar así con mordidas tras amañar adjudicaciones públicas para una UTE de constructoras entre las que figura Acciona.

Al día siguiente lo que había programado en el Congreso era una jornada de puertas abiertas y hasta allí se acercó una buena embajada de ciudadanos. En el pórtico del tiempo más deseado, una gran mayoría de españolitos miraba el mañana a lomos de la Libertad sin ira de Jarcha, una de cuyas estrofas veía solo «gente muy obediente hasta en la cama/gente que solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz». Dejando a un lado lo de la cama con 50 años más en los costillares, son las mentiras las que pueden doblegar aquella epifanía. Y por ahí se enseñorea el bloque forofo, ansioso de rematar la faena.

"Dignidad"

La jornada de la convulsión coincidió con un acto en el que Madina aprovechó para ponderar a Felipe González, a quien tenía al lado, por su «ejemplaridad en el ejercicio del poder» y de «dignidad en la representación del cargo». No sé, quizá sea mucho ponderar. Mientras tanto Sánchez comparecía con trazas de funeral, escuchimizado en relación al que fue y desdoblándose por enésima vez con tal de deslizar que lo ocurrido no afecta al Gobierno. María Chivite salió a la palestra con necesidad de desahogarse trasladando que «lo leído en el informe no se corresponde con la persona que he compartido mi carrera». Y lloró. El resto del vecindario hace la tira que se quedó seco.

Periodista