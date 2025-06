Castellón exige justicia

Mientras la corrupción acecha al Gobierno de Sánchez, la deuda del Estado con la provincia de Castellón no deja de crecer. Es una situación insostenible, injusta e intolerable. Castellón está siendo sistemáticamente castigada por un Ejecutivo que, en lugar de atender a las necesidades reales de las personas, está ocupado en protegerse a sí mismo de los escándalos que le cercan.

Lo hemos dicho una y otra vez, con contundencia y con argumentos: la situación financiera de nuestras administraciones locales es gravísima. Lo hemos pedido por escrito, por activa y por pasiva. Lo hemos reclamado desde la Diputación, desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y hoy lo gritamos alto y claro en Madrid, frente al Congreso de los Diputados. Una multitud de representantes del municipalismo nos hemos unido para decir ¡basta ya!

Necesitamos, urgentemente, que el Gobierno de España apruebe un Real Decreto-ley que permita garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos. No estamos pidiendo nada extraordinario. Solo exigimos poder prestar los servicios públicos que nuestros ciudadanos necesitan y merecen. Porque a ellos nos debemos. Porque nosotros no nos podemos esconder, como hace Sánchez. Somos la administración más cercana al ciudadano. Somos quienes damos la cara.

La falta de Presupuestos Generales del Estado es un atentado directo contra el municipalismo. Y aún más grave es que el Gobierno no haya abonado las liquidaciones correspondientes desde el ejercicio 2023. Esta irresponsabilidad ha provocado ya una pérdida de más de 4.280 millones de euros en toda España, 221 millones en la provincia de Castellón. Dinero que nos corresponde, dinero que es de nuestros vecinos, dinero que nos han quitado.

¿Dónde está ese dinero, señor Sánchez? ¿Por qué se castiga así a Castellón? ¿Por qué, mientras la recaudación del Estado en nuestra provincia se dispara, las transferencias permanecen congeladas? La población de Castellón ha crecido un 6,1% en los últimos tres años. Somos hoy más de 36.000 vecinos más. Sin embargo, ese crecimiento poblacional no se ha tenido en cuenta a la hora de calcular las transferencias del Estado, aunque sí se ha utilizado para aumentar la recaudación fiscal. Un trato injusto, discriminatorio y abusivo.

Castigo

Solo en 2024, el Gobierno de Sánchez recaudó 1.690 millones de euros en la provincia de Castellón, un 10,7% más que en 2023. El año anterior, el aumento fue del 27%. En total, en dos ejercicios, el Gobierno ha aumentado su recaudación un 40% en esta provincia. ¿Y qué ha hecho a cambio? Nada. Silencio. Abandono. Castigo.

¿Es esto justicia territorial? ¿Es esto solidaridad institucional? No, esto es un expolio en toda regla.

Pero no solo hablamos de cifras. Hablamos de principios. Hablamos de democracia. Porque lo que vivimos en España ya no es una legislatura, es una deriva institucional. Un Gobierno sin presupuestos, sin mayoría, sin rumbo y cada vez más salpicado por la corrupción. Un Gobierno incapaz de dar explicaciones. Nadie asume responsabilidades. Nadie responde. Y mientras, los castellonenses seguimos pagando impuestos, seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones, seguimos soportando el abandono. No vamos a normalizar la corrupción. No vamos a callar ante el bochorno. No vamos a permitir que cada escándalo se despache con un teatrillo. Exigimos a Sánchez que devuelva los 221 millones de euros que debe a los castellonenses igual de rápido que en el PSOE se repartían las mordidas.

Entorno corrupto

No estamos ante un presidente engañado por su entorno. Estamos ante un presidente que ha diseñado, sostenido y blindado ese entorno corrupto. Y mientras lo protege, nos asfixia económicamente a todos los demás.

Exigimos que se flexibilice el uso de los remanentes para que los ayuntamientos puedan invertir en lo que realmente necesitan nuestros ciudadanos. Exigimos que se convoque, de una vez por todas, la Comisión Nacional de Administración Local, que lleva más de tres años sin reunirse, mientras la situación se degrada día tras día.

El Gobierno de Sánchez está agotado, está dividido, está manchado por la corrupción. Lo único que le queda es aferrarse al poder, mientras los ciudadanos pagan las consecuencias de su inacción y su cobardía.

Hoy alzamos la voz desde Castellón y desde todos los rincones de España. Porque no se trata de una batalla partidista, sino de una causa justa. La causa del municipalismo. La causa de la dignidad. La causa de los vecinos que pagan, trabajan y exigen servicios de calidad. Y a ellos me debo. Por ellos lucharé. Y no pararé hasta que los castellonenses reciban lo que es suyo por derecho. Castellón exige justicia.

Presidenta de la Diputación de Castellón