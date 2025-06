Sísifo en la calle

Aunque no es habitual, ayer me encontré en plena calle a mi amigo Sísifo, héroe griego castigado por los dioses por su cabezonería y astucia (por dos veces había burlado a la muerte), según cuenta la mitología en boca de Camus.

Lo conocí muy joven, sobre todo en la época de las grandes obras urbanas en la ciudad en donde convivíamos. Era, y seguía siéndolo, un hombretón. Cargando gruesas piedras de granito en un carro y recogiéndolas del suelo cada vez que caían, lo cual era frecuente.

-¿No te aburres, Sísifo? Le pregunté con una manifiesta obviedad. -Sí, pero es lo que hay- me respondió abrumado por la tarea-. (La sisifemia había hecho mella en su carácter por la rutina asimilada). Esto es un cuento, un mito, ¿sabe, lector? Pero, asimismo, una realidad, a veces.

Tiempos mejores

En mi juventud también estuve un tiempo sumido en tareas repetitivas y conocí muy de cerca los trastornos que en algunos compañeros de trabajo provocaba. Ahora bien, otros hacían frente a ellas y proseguían pensando que vendrían tiempos mejores. Algo que ya advertía Camus a nuestro héroe para convertirlo en un hombre feliz dentro de esa filosofía del absurdo de la que el filósofo hablaba. Una toma de conciencia del sinsentido y una adaptación y asimilación radical a las tareas rutinarias. Nada más.

Cuando llegues a la cima de la montaña, dice un sabio hindú –cuyo nombre he olvidado-, sigue subiendo, aunque resulte paradójico o absurdo. Y añadía: no utilices el corazón para gozar de las cosas, sino usa de las cosas para gozo del corazón. No te arredres por la tarea repetitiva, sino adáptate a ella y sé resiliente. Y Sísifo, si lo prefiere, que siga subiendo y bajando su piedra del llano a la montaña y viceversa. Tarea rutinaria, pero las hay de peores.

Profesor