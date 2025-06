Tonto o cómplice

La sucesión infinita de escándalos que involucran al Gobierno de Sánchez, su partido, sus familiares y allegados está causando un enorme daño a España. En primer lugar, un daño moral, ya que estos casos pueden llevar a algunos españoles a pensar erróneamente que la corrupción siempre prevalecerá. En segundo lugar, porque erosiona las instituciones públicas, poco a poco, gota a gota, como la famosa tortura china, con cada audio, WhatsApp o nuevo escándalo.

Un fraude desde su origen

Durante años, hemos visto cómo los principales dirigentes políticos socialistas sacaban carnés de feminismo mientras elegían y se repartían a sus acompañantes por catálogo. En esta legislatura, hemos comprobado cómo la palabra dada a los españoles en innumerables temas, como los indultos, los pactos, la tolerancia a la corrupción o el respeto a los jueces, quedaba en agua de borrajas. Ahora, también sabemos que la legislatura la iniciaron y decidieron un fugado y condenado por la justicia junto al cabecilla de las presuntas mordidas. Si ya teníamos claro que el sanchismo era perjudicial para nuestro país, ahora también sabemos que fue un fraude desde su propio origen en las primarias.

España no necesita un capitán de una banda que, por mantenerse en la Moncloa, decida por todos nosotros que hay que aceptar que nos roben con tal que no manden los otros. Con su última comparecencia, Sánchez ha dejado claro y ha admitido que va a perder las elecciones. En esta ocasión, no ha querido ni oír ni fiarse de su espejito mágico del CIS que siempre le dice que es el más guapo.

El presidente, que ha manifestado públicamente en alguna ocasión su preocupación por conocer cómo le recordará la historia, tiene la elección en su mano. Ser recordado como el capitán de la banda o el tonto útil que hizo posible el presunto saqueo a todos los españoles.

Su dimisión debería ser inmediata

Lo que está claro es que no podemos seguir ni un minuto más en manos de los integrantes de la banda del Peugeot. Llegados a este punto, personalmente me resulta indiferente si Sánchez era consciente de todo o no se ha dado cuenta de nada. En cualquiera de los dos escenarios, su dimisión debería ser inmediata.

España, claro que sí, tiene una alternativa mejor a Sánchez. Estoy convencido de que los españoles, cuando tengamos la oportunidad, se lo mostraremos alto y claro.

Alcalde de Burriana