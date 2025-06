Datos y miradas

Durante años, marcas y publicistas hemos intentado dibujar retratos robot de clientes ideales. Hablamos de segmentos y targets, realizamos encuestas y entrevistas. Inventamos perfiles con nombres ficticios, edades redondas o aficiones comunes, para captar esa esencia que permita allanar el camino a la inversión publicitaria. Pero la verdad es que hoy entender al consumidor es más difícil que nunca. No porque se haya vuelto más complejo, sino porque vive en demasiados lugares al mismo tiempo. Compra en tiendas físicas y por internet. Mira TikTok, pero también escucha la radio o un pódcast. Se indigna con una marca por la mañana y le da like por la tarde. Es contradictorio e imprevisible. A veces no lo dice todo o, al menos, no directamente, con diferencias generacionales cada vez más pronunciadas y que llegan antes.

Por eso resulta interesante el movimiento de Reddit. Esta plataforma, donde el núcleo sigue siendo la conversación escrita sin filtros, ha lanzado una herramienta de inteligencia artificial que no busca perfilar al usuario desde fuera, sino comprenderlo desde dentro: qué palabras utiliza, qué tono elige, qué inquietudes comparte cuando se expresa sin pensar que una marca lo está escuchando. Frente a esto, el enfoque de otros agentes como Meta representa casi lo opuesto. Su más reciente apuesta pasa por automatizar por completo las campañas publicitarias con IA: basta con definir un presupuesto y la plataforma se encarga de crear el anuncio completo y su segmentación. Es rápido, eficiente y escalable... pero cortoplacista, porque todo se ajusta al clic inmediato, sin que entiendas realmente qué hay detrás del interés, del rechazo o del silencio de la audiencia.

Aprender

Lo de Reddit no está diseñado para lanzar campañas exprés, sino para aprender del consumidor con profundidad. Para afinar el tono, detectar códigos culturales, entender cómo se mueve esa comunidad. Es más lento, sí. Pero más útil si se busca no solo impactar, sino conectar. Y ahí es donde la IA puede marcar la diferencia: no para producir más anuncios, sino para entender mejor a quién van dirigidos.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor UJI