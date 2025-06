Gracias por estos cuatro años

Con estas líneas me despido de todos ustedes, lectores del periódico Mediterráneo, después de cuatro años en los que he tenido el privilegio de compartir con vosotros reflexiones, proyectos y vivencias desde este espacio que generosamente me ofreció este medio de comunicación. Hoy, y con la serenidad que da el deber cumplido, cierro, en este periódico, una etapa como alcaldesa de Oropesa del Mar.

Ayer, en un pleno cargado de simbolismo, cedí la vara de mando tal como estaba estipulado en el pacto de gobierno que firmamos hace dos años al inicio de la legislatura entre Ciudadanos y el Partido Popular y que también suscribió Vox. Ese acuerdo, más allá de los nombres o siglas, fue un ejercicio de total responsabilidad, generosidad y compromiso con la estabilidad y el progreso que se merece nuestro municipio.

Ha sido un honor servir a Oropesa del Mar desde la alcaldía. Me llevo el aprendizaje, las dificultades superadas y, sobre todo, el cariño que he recibido de muchas personas con las que he compartido esta intensa etapa. Gobernar no siempre es fácil, pero cuando se hace con vocación, honestidad y diálogo, se avanza. Y me siento orgullosa de haberlo hecho desde esos principios.

Transparente

Quiero agradecer de corazón a todos los lectores que me han acompañado en este camino, que han seguido con interés estas columnas donde he intentado siempre ser clara, transparente y cercana. Gracias también al periódico Mediterráneo por brindarme esta tribuna de expresión que me ha permitido llegar cada semana a muchos rincones de la provincia de Castellón. Tener voz en un medio de referencia como este ha sido un regalo que no olvidaré.

Hoy toca dar un paso al lado, pero seguiré trabajando, como siempre, desde donde me toque estar, por el bienestar de Oropesa y de todos sus vecinos. Porque el compromiso con la tierra que uno ama no se apaga con los cambios institucionales: se transforma y continúa.

Gracias por leerme. Gracias por estar ahí.

Vicealcaldesa de Oropesa del Mar