Picar carrils bici

Hi ha governs que planifiquen ciutats per al futur, i n’hi ha que practiquen arqueologia: excaven, piquen i fan desaparèixer tot rastre del que va vindre abans. A Castelló, els carrils bici són les primeres peces del museu de la mobilitat desapareguda.

Carrasco ha decidit destruir els carrils bici de la ciutat per a fer oblidar que hi va haver dues legislatures en què es va apostar per l’ús segur de la bicicleta. Des que van entrar a governar, i després de mesos estudiant la zona de baixes emissions, han elimitat el carril bici del carrer Sant Fèlix i mig carril bici del carrer Sant Roc, que, per cert, segons el Pla Director de la Bicicleta, formen part de l’eix ciclista nord-sud de la ciutat de Castelló.

Ara l’objectiu del Partit Popular és eliminar el carril bici del carrer Herrero, un dels carrils bici amb més usuaris i necessari per continuar eixe eix ciclista nord-sud. Un eix ciclista que Compromís volem mantindre i, per això, portem una moció al ple per evitar la seua eliminació per part del PP.

No té preferència

A hores d’ara, tot el món sap que les senyals que indiquen que les zones de baixes emissions són residencials i que el cotxe no té cap preferència, no tenen cap valor. És evident que la no realització dels carrils bici previstos en Navarra i Clavé ha suposat un retrocés per a aquells que utilitzem la bicicleta i volem una ciutat més saludable. Uns carrils bici que, per cert, no haurien impedit que circularen cotxes, però la dreta de Castelló no tolera res que no siga la seua forma de veure el món i la mobilitat.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló